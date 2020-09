Édouard Mendy file à Chelsea

La suite après cette publicité

Deux ans après avoir mis 80 M€ sur la table pour s'offrir Kepa Arrizabalaga (25 ans), Chelsea a décidé de remettre la main au chéquier pour recruter un gardien. Frank Lampard, loin d'être satisfait des performances de son portier espagnol la saison passée, a demandé du renfort et obtenu gain de cause. Roman Abramovich et ses équipes lui ont offert Édouard Mendy (28 ans).

L'international sénégalais (7 capes), qui compte 63 apparitions en Ligue 1 ces deux dernières saisons, s'est engagé pour cinq ans avec les Blues et change de dimension sur le plan financier. Le Stade Rennais, où il évoluait avec bonheur depuis l'été 2019, recevra pour sa part un montant supérieur à 25 M€ pour le transfert de son n° 1. « Chelsea a finalisé la signature du gardien Edouard Mendy, en provenance de Rennes. L'international sénégalais a signé un contrat de 5 ans et sera en concurrence avec Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero pour une place dans les buts », peut-on lire sur le communiqué des Blues.

Encore un investissement conséquent des Blues

Cette opération vient parachever un mercato XXL de la part des Londoniens. Avec les arrivées d'Édouard Mendy, Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell et, dans une moindre mesure, Malang Sarr et Xavier Mbuyamba, les pensionnaires de Stamford Bridge ont mis le paquet, dépensant près de 300 M€ sur le marché des transferts en pleine crise liée à la pandémie de Covid-19.

Avec de tels investissements, Frank Lampard a désormais la pression. L'ancienne légende du club devra faire mieux que la 4e place en Premier League et le quart de finale de Ligue des Champions de la saison passée. À lui de jouer.