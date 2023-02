Sporting CP : ça se gâte encore pour Francisco Trincão

La suite après cette publicité

Francisco Trincão s’est révélé sous le maillot du Sporting Braga avant de voir le FC Barcelone lâcher 31 M€ pour s’offrir ses services en 2020. Mais le transfert qui devait lui permettre de passer un cap dans sa carrière semble s’être transformé en boulet. En Catalogne, Trincão n’a été titulaire qu’à trois reprises en Liga pour un total de 3 petits buts et 2 passes décisives en 42 matches, toutes compétitions confondues. Un bilan pas fameux pour un attaquant.

Prêté ensuite à Wolverhampton, le Portugais n’a pas connu plus de réussite (3 réalisations, 1 passe décisive en 30 rencontres, toutes compétitions confondues). Les Wolves ne se sont d’ailleurs pas battus pour le conserver. De retour à Barcelone, le grand espoir Trincão a alors choisi de se relancer en rentrant au pays. Prêté au Sporting Portugal (en échange de 3 M€), le joueur débarquait dans une formation joueuse entraînée par le prometteur Ruben Amorim.

Trincão encore dans le dur

À Lisbonne, le natif de Viana do Castelo a disputé 31 des 32 matches officiels du SCP cette saison. Mais après de bons débuts dans le 3-4-3 d’Amorim au poste d’ailier droit, Trincão (7 buts, 3 assists) est à nouveau dans le dur. Repositionné à gauche, le Lusitanien a perdu sa place dans le onze type de son entraîneur. Pour expliquer ce coup de mou, le journal O Jogo est allé consulter le psychologue du sport, Ricardo Gomes Porem, qui faisait partie du département psychologie du club portugais. Et son constat est sans appel. Si Trincão est en échec constant, c’est parce qu’il n’arrive pas à supporter toute la pression mise sur ses épaules à cause de son statut de grand espoir.

« Je ne connais pas le joueur, on parle uniquement sur un plan conceptuel. Le joueur a généré tout seul des attentes parce qu’il pensait qu’il allait beaucoup jouer, qu’il allait être très important. C’était fondamental pour lui parce qu’il sortait de saisons moins réussies. Il doit faire un « reset » au niveau de ses attentes. Trincão doit diminuer la charge qu’il s’est mise sur les épaules. Quand il joue, on dirait qu’il veut se montrer. Et dans ce genre de situation, le stress augmente, les muscles se tendent et son rendement en pâtit. Ruben (Amorim) a été patient et a attendu qu’il arrive à son meilleur niveau. Comme ça n’arrive pas, Ruben est en train d’essayer de le faire revenir pas à pas parce que dans les tribunes, on commençait à attendre des critiques sur Trincão. » Cependant, si le joueur ne traverse pas une bonne période, les médias locaux indiquent que cela ne devrait pas changer les plans des Leões, à savoir lever l’option d’achat de 7 M€ à la fin de la saison (le Barça dispose également d’un pourcentage de 50% à la revente et d’une clause de rachat estimée entre 20 et 25 M€).