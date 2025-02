Real Madrid : la sortie assassine de Carlo Ancelotti sur l’arbitrage

C’est le sujet du moment en Espagne. Depuis quelques semaines maintenant, l’arbitrage est au cœur des débats sur les terrains de football comme sur les plateaux télés ou salles de conférence de presse. A chaque passage devant les journalistes, Carlo Ancelotti est d’ailleurs cuisiné sur le sujet, lui dont le club estime être victime de plusieurs erreurs d’arbitrage. L’écurie championne d’Espagne a d’ailleurs multiplié les communiqués de presse pour se faire entendre, notamment après la défaite contre l’Espanyol Barcelone où Carlos Romero, qui a marqué le but de la victoire, aurait dû être expulsé après son tacle sur Kylian Mbappé. Un but refusé à Vinicius Jr a également fait vriller les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu.

Mécontents, ils avaient d’ailleurs écrit une lettre contre le corps arbitral. Celle-ci a été très mal perçue par les autres clubs de Liga, ainsi que LaLiga et Fédération espagnole de football. Tous se sont ligués contre le Real Madrid, qui a d’ailleurs été dénoncée la semaine passée par LaLiga à la Commission de Discipline de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF). Déterminé à aller au bout de son bras de fer, le club présidé par Florentino Pérez compte bien continuer à se défendre, alors qu’il a été outré hier soir par l’arbitrage du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano au cours duquel il y a eu quelques actions litigieuses.

Ancelotti tape du poing sur la table

Relancé sur le sujet ce mardi avant d’affronter Manchester City, Carlo Ancelotti a remis une pièce dans la machine au moment d’évoquer l’arbitrage des dernières rencontres de son équipe. «Je commente ce que je vois et je pense seulement que dans ces trois matches, ils ont commis des erreurs assez évidentes.» Puis, il a été interrogé par rapport au fait que la lettre envoyée à la RFEF pourrait être préjudiciable à son club. «Je ne veux pas commenter cette affaire», a-t-il lâché avant de se montrer beaucoup plus bavard concernant l’assistance vidéo. Un outil qu’il juge défaillant. «J’ai des doutes car je pense que la VAR a enlevé trop de responsabilité à l’arbitre et quand cela arrive, c’est un système un peu dangereux. L’arbitrage vidéo a été introduit pour corriger les erreurs flagrantes et évidentes, et non pour les interventions liées au football.»

Il a ajouté : «souvent, on juge sur une image, en supprimant tout ce qui est naturel dans le football. Je ne sais pas combien de joueurs sont d’accord avec ces penaltys… c’est difficile de comprendre le penalty de Camavinga, celui de Tchouameni. Moins d’interventions donnent plus de responsabilité aux arbitres, qui peuvent faire des erreurs. C’est difficile à comprendre. Les arbitres peuvent faire des erreurs, c’est évident, mais le fait que la décision soit prise par la VAR est quelque chose que je ne comprends pas.» Remontée, Carletto est, en revanche, plus serein quand son équipe est arbitrée en Ligue des champions. «Oui, les statistiques parlent. Il y a moins de controverses et moins d’intervention de l’arbitrage vidéo, qui n’intervient que lorsque c’est nécessaire. Seuls les meilleurs arbitres de chaque pays officient en Ligue des Champions et la qualité est très élevée à cet égard.» Une nouvelle pique envoyée aux arbitres de Liga, qui apprécieront…