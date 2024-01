Athletic : Ernesto Valverde est en train de faire mentir tout le monde !

Janvier 2020. Ernesto Valverde quitte le FC Barcelone par la petite porte. Certes, il a quitté la Catalogne avec deux Ligas dans la besace, mais sa cote de popularité parmi l’opinion publique locale était au plus bas. Déjà à l’époque, le FC Barcelone avait une animation offensive en berne, et l’équipe performait grâce aux prestations souvent remarquables de Lionel Messi, qui portait tout ça, bien accompagné par son acolyte Luis Suarez. Pour beaucoup, Ernesto Valverde n’était qu’un simple spectateur à la tête d’une équipe en autogestion…

Une fin d’aventure compliquée, et une réputation qui en avait pris un petit coup. Il a d’ailleurs pris un petit moment pour s’aérer l’esprit, loin des terrains, avant de revenir à l’Athletic Club pour la saison 2022/2023. Une première saison un peu compliquée, conclue à une huitième position en Liga, ne donnant pas de place européenne aux Leones. Mais du côté de Bilbao, on aime donner du temps et de la confiance aux entraîneurs. Et ça s’avère payant…

Une saison excellente

Sans faire de bruit, l’Athletic s’est hissé à la troisième place du classement de Liga ce week-end. Les troupes d’Ernesto Valverde sont devant des clubs du calibre du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid (avec un match de plus, NDLR), et viennent de battre leur rival de la Real Sociedad sur le score de 2-1 lors de cette 20e journée de Liga. Si la Real Sociedad s’était affirmée comme la place forte du football basque ces dernières années, le voisin de Bilbao est en train de reprendre le dessus.

Sans énorme star - politique de recrutement limitée oblige - mais avec plusieurs individualités qui brillent, à l’image des frères Williams ou d’Oihan Sancet, cet Athletic est une équipe très difficile à négocier. À San Mamés notamment, où c’est tout simplement la meilleure attaque de Liga à la maison. Un bloc très solide et compact, puis une attaque explosive, qui se projette bien en quelques touches, tout comme elle peut aussi s’emparer du cuir pour temporiser et jouer un peu à la possession. Une formation très polyvalente et avec de multiples ressources donc, et surtout, qui prouve qu’Ernesto Valverde est bien plus qu’un simple accompagnateur. El Txingurri est effectivement un excellent tacticien, peut-être même plus que certains qui ont occupé son poste à Barcelone après lui…