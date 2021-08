Angers : Xavier Thuilot nouveau directeur général délégué

Après des expériences à Lille (2000-2009), Lens (2013-2015) ou bien Saint-Etienne 2019-2021), Xavier Thuilot va maintenant rejoindre Angers. Le SCO l’a annoncé jeudi, il deviendra le nouveau directeur général délégué et prendra ses fonctions le 7 septembre prochain.

« Avec 25 ans de carrière dans le sport français, Xavier Thuilot a développé une expertise reconnue et respectée (...) Durant toutes ces années, Xavier Thuilot s’est forgé un solide réseau dans le football et au-delà. Amiénois d’origine, il est, à 54 ans, l’un des plus expérimentés », a notamment déclaré le club dans un communiqué.