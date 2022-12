Liverpool-Leicester : les compositions officielles

Pour le compte de la 18e journée de Premier League, Liverpool accueille Leicester (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 21h). Les Reds ont parfaitement repris la compétition après la Coupe du monde puisqu’ils se sont imposés, lundi, à Aston Villa (3-1). Les hommes de Klopp, sixièmes avec 25 points, ont ainsi enchaîné un troisième succès d’affilée en championnat et sont revenus à cinq unités de Tottenham, quatrième. En revanche, Leicester a été balayé à domicile par Newcastle (0-3) pour sa reprise et pointe à une dangereuse 13e place en PL avec seulement quatre points d’avance sur Wolverhampton, 18e et premier relégable.

Pour cette rencontre, Klopp doit encore composer avec de nombreux absents (Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino, Jones et Milner) et reconduit quasiment le onze victorieux à Villa. Seul Fabinho est remplacé par Elliott dans l’entrejeu. Sinon, c’est du classique avec Salah devant ou encore Van Dijk derrière. De son côté, Brendan Rodgers n’est pas non plus épargné par les blessures (Evans, Praet, Pereira, Maddison, Justin et Bertrand) et opte pour un 4-1-4-1 avec deux changements par rapport au match face à Newcastle. Praet, blessé, est remplacé par Perez alors que Tielemans débute sur le banc au profit de Ndidi. A noter que Daka a été préféré à Vardy devant.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Henderson, Elliott - Salah, Nunez, Oxlade-Chamberlain

Leicester : Ward - Castagne, Amartey, Faes, Thomas - Soumaré - Perez, Ndidi, Dewsbury-Hall, Barnes - Daka