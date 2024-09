Ballon d’Or : Carlo Ancelotti élogieux envers Vinicius Jr

Mais qui succédera à Lionel Messi ? Si 30 finalistes sont sur la ligne de départ, une poignée de joueurs sont favoris. Mais parmi eux, Vinicius Jr (Real Madrid, Brésil) et Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre) font la course en tête. Rodri (Manchester City, Espagne) devrait également être dans les premières places. Mais pour Carlo Ancelotti, Vinicius Jr doit remporter la plus grande des récompenses individuelles.

«Vinicius mérite-t-il le Ballon d’Or ? Je pense que oui, en raison de l’efficacité dont il a fait preuve en Ligue des champions, en marquant en demi-finale et en finale. Je pense qu’il le gagnera. S’il ne le gagne pas, nous passerons à autre chose…», a tempéré le manager du Real Madrid. Réponse le 28 octobre prochain !