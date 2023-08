BL : le BvB s’impose sur le fil contre Cologne

Battu dans la quête du titre lors dans les ultimes minutes par le Bayern Munich la saison dernière, le Borussia Dortmund repartait en conquête cet après-midi à l’occasion de la 1ère journée de la Bundesliga. Le club de la Ruhr a bien lancé sa campagne grâce à un court succès sur Cologne 1-0.

La suite après cette publicité

Une victoire poussive et in extremis tout de même. Il aura fallu attendre la 88e minute et but de Donyell Malen sur corner pour valider ces trois points. Le BvB rejoint donc le Bayern, le Bayer, Stuttgart, Wolfsbourg ou encore Fribourg en tête du championnat.