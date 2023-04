Nantes-OL : Nicolas Pallois savoure l’exploit des Canaris

La suite après cette publicité

Vainqueur surprise de la dernière Coupe de France, le FC Nantes va défendre son titre à la fin du mois contre Toulouse ou Annecy. Les Canaris s’en sont remis à un but de Ludovic Blas pour s’offrir l’Olympique Lyonnais (1-0) et obtenir leur ticket pour le Stade de France. À la fin de la rencontre, Nicolas Pallois a savouré cette qualification tout en restant focus sur l’objectif maintien de la formation des bords de l’Erdre.

«On l’a fait contre Monaco l’an dernier, cette fois c’était un avantage à domicile. C’était le feu ce soir et c’est magnifique. Ils nous ont poussé tout le match. Le soutien est là et c’est magnifique. On va aller au Stade de France et tout est possible. On va regarder le match de demain et se concentrer sur le championnat avec le maintien à aller chercher. Sur un match tout est possible. À nous d’être concentré, de faire le match qu’il faut et ne pas avoir de regret. Il y a 5 ou 6 attaquants sur la fin et on a tenu. Ludo (Blas ndlr) réalise un contrôle poitrine puis une belle frappe, c’est bien pour tout le monde. Le collectif en avait besoin et il va falloir chercher le maintien» a-t-il lâché au micro de beIN Sports.

À lire

Coupe de France : Nantes élimine l’OL et se qualifie en finale pour défendre son titre !