LdC : nouveau record pour Pep Guardiola

Ce mercredi soir à Madrid, au terme d'un match à la tension extrême, le Manchester City de Pep Guardiola se sortait du piège tendu par Diego Simeone et ses fidèles Colchoneros dans un Wanda Metropolitano en ébullition. Les Cityzens auront l'occasion de revenir rapidement à Madrid, pour défier cette fois en demi-finale le maître de la compétition, le Real Madrid.

Avec cette nouvelle qualification en demi-finale, la deuxième consécutive avec les Skyblues, Pep Guardiola devient le manager ayant atteint le plus de fois le dernier carré de la Ligue des Champions. En effet, après l'avoir atteint sept fois lors de ses sept premières saisons sur un banc (4 au Barça, 3 au Bayern), l'Espagnol fait donc grimper son total à 9 demi-finales ! Soit une de plus que son rival des années 2010, José Mourinho (8) et que son futur adversaire, Carlo Ancelotti (8).