Liga : grâce à Lewandowski, le Barça poursuit son sans-faute contre Getafe

À chaque match ses satisfactions et ses problématiques. Et en ce moment, les problématiques semblent être les mêmes à Barcelone, à savoir les entames de match. Mais heureusement jusqu’ici, les satisfactions sont les résultats finaux. Comme à Monaco la semaine dernière, et comme face à Villarreal le week-end dernier, les hommes d’Hansi Flick ont démarré leur rencontre à l’envers face à Getafe ce mercredi. Au final, ils se sont imposés, mais non sans mal (1-0). D’entrée, Getafe loupait pourtant l’occasion d’ouvrir le score avec Perez, dont le coup de tête était finalement capté par Iñaki Peña (8e), et la frappe sauvée par Baldé (11e).

Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but catalan, mais sur un contre, Lewandowski débloquait la situation. En flairant l’erreur de Soria sur un centre en cloche de Koundé, le Polonais inscrivait ainsi son 7e but de la saison en championnat (19e, 1-0). Le Barça retrouvait de la hauteur et se procurait plusieurs situations. A la réception d’un centre de Raphinha, Yamal manquait son contrôle et était trop court pour frapper devant Soria (24e). Raphinha, abandonné par sa grâce des derniers matches, se présentait à son tour face au portier espagnol, mais perdait son duel (26e), avant de trop décroiser sa demi-volée (30e). Dans un match qui manquait cruellement d’étincelles, c’était évidemment le benjamin Lamine Yamal, qui venait jeter quelques frissons.

Yamal a encore régalé

Au carrefour de toutes les influences, le gamin de 17 ans régalait dans les petits espaces, assurait les correspondances avec Jules Koundé, faisait passer le pauvre Iglesias pour un plot, et n’était pas loin de marquer son 4e but de la saison, mais heurtait sur un Soria décisif (60e). «Yamal ne semble pas vraiment avoir besoin de repos», s’était rassuré Hansi Flick plus tôt dans la semaine en conférence de presse. C’est sûr qu’à un tel niveau, difficile de vouloir se passer d’un joueur capable de faire gagner des matches à son équipe tout seul. Mais attention toutefois à ne pas griller un joueur de 17 ans, qui n’a loupé que 14 minutes de jeu cette saison avec son club, surtout quand le cas Pedri est encore dans toutes les têtes.

Quoi qu’il en soit, Yamal, lui, continuait son show. Crochets, petits ponts, feintes de frappes, et une reprise de volée sur la barre (72e). À son tour, Eric Garcia avait la balle du 2-0 mais ne cadrait pas ce qui semblait pourtant plus dur à rater qu’à transformer, alors que Raphinha, à nouveau fois, avançait l’heure des vendanges. Sur un centre au cordeau de Koundé, le capitaine blaugrana croisait trop sa tête. Et on n’était pas loin de la sanction… Dans une fin de rencontre décousue, les occasions se multipliaient pour Getafe, mais heureusement, Alderete, Carles Perez et Mayoral mangeaient leur pain noir dans la finition. Ce fut compliqué, mais finalement, Barcelone poursuit son sans-faute. 21 points sur 21 possibles, et 4 d’avance sur son dauphin, le Real Madrid.