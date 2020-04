Arsenal : Manuel Almunia a vécu dans une maison hantée

Manuel Almunia a, de 2004 à 2012, hanté les abords de la surface des Gunners d'Arsenal. L'ancien gardien de but espagnol, aujourd'hui âgé de 42 ans, a raccroché les gants à Watford en 2014 et s'est depuis reconverti coach des portiers du club d'Al-Jazira, aux Emirats Arabes Unis. Pour Marca, le gardien formé à Osasuna est revenu sur un épisode inquiétant de son aventure londonienne. Installé dans le village d'Abbots Langley, à 30 km au nord de Londres, Manuel Almunia avait eu la visite d'un poltergeist. «Phénomène paranormal spontané et répétitif, se manifestant par des déplacements ou lévitations d'objets, par des coups sonores, etc,» explique le dictionnaire.

L'ancien gardien avait expliqué que sa maison avait été construite sur le site d'un ancien asile, The Leavesden Hospital, qui avait été fermé dans les années 1990. L'Espagnol aurait été réveillé en pleine nuit par sa femme, qui aurait aperçu un moine tenant une bougie dans ses mains, assis à côté de son lit. Il racontait également avoir entendu des bruits de chaînes traînant sur le parquet la nuit, ou encore que la télé et la radio s'allumaient toutes seules... À l'époque, Arsène Wenger lui avait donné l'autorisation de rentrer déjeuner chez lui pour ne pas laisser sa femme seule à la maison. Au journal espagnol, qui l'interrogeait sur cet épisode, il répond, le plus sérieusement du monde : «ce n'était rien, des choses étranges se passaient dans ma maison à Londres, et quand nous avons appris à vivre avec elles, le phénomène s'est arrêté.»