Le PSG en passe d’envoyer 3 indésirables à Galatasaray !

Les relations entre Galatasaray et le Paris Saint-Germain sont au beau fixe. En effet, les deux clubs avaient déjà convenu l’été dernier du prêt de Mauro Icardi (30 ans). Une expérience réussie tant l’Argentin avait porté son équipe en Süper Lig. Auteur de 22 buts et 7 offrandes en 24 matches, il avait permis à Galatasaray d’être sacré champion. Reparti à Paris, l’Argentin reste néanmoins dans le viseur de la formation turque qui espère toujours le signer définitivement.

Les pourparlers sont bien avancés et le Paris Saint-Germain pourrait récupérer environ 12 millions d’euros bonus compris dans cette opération. Néanmoins, ce n’est pas le seul joueur francilien qui pourrait poser ses valises du côté du Bosphore puisque lLeandro Paredes (29 ans) pourrait le rejoindre. Sous contrat jusqu’en juin 2024 comme Mauro Icardi et sorti d’un prêt décevant à la Juventus, le champion du monde 2022 devrait intégrer cette opération et donc rapporter un peu plus d’argent au Paris Saint-Germain.

Le PSG a proposé d’inclure Juan Bernat

Selon nos informations, le club de la capitale française est toujours en discussion avec Galatasaray et aimerait profiter du bon déroulement des discussions pour intégrer un autre joueur dans l’équation. Doublure de Nuno Mendes et encore sous contrat jusqu’en juin 2025, Juan Bernat (30 ans) a été proposé par le Paris Saint-Germain au club turc.

Voulant s’en débarrasser, le club désormais coaché par Luis Enrique pourrait arriver à ses fins. En effet, Galatasaray semble réceptif à cette approche. Cela permettrait donc au Paris Saint-Germain de dégraisser avec trois gros salaires en moins, des places disponibles dans l’effectif et une somme qui pourra être réinvestie cet été.