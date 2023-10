Bayer Leverkusen : Alejandro Grimaldo, l’autre joyau des Pillendreher

«Le Bayer 04 Leverkusen renforce son équipe avec l’arrière gauche espagnol Alejandro Grimaldo pour la saison à venir. Le joueur de 27 ans joue pour le meilleur club portugais, le Benfica Lisbonne, depuis 2016. Cet été, il a déménagé au Bayer-Kreuz dans le cadre d’un transfert gratuit, où il a signé un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2027». Voici ce que déclarait le Bayer Leverkusen le 15 mai dernier. À la surprise générale et après huit saisons très convaincantes sous les couleurs de Benfica, le latéral gauche espagnol de 28 ans, en fin de contrat avec les Aigles, optait ainsi pour un nouveau challenge outre-Rhin. Une très belle affaire réalisée par les hommes de Xabi Alonso, orphelins de la moindre concurrence sur ce dossier malgré les qualités indéniables de l’intéressé…

Une affaire en or !

Loin de jouir d’une popularité proportionnellement aussi grande que son talent, le natif de Valence, formé au FC Barcelone, confirme en effet le très joli coup réalisé par les Pillendreher l’été dernier. Aligné sur le côté gauche de la défense du Bayer, Grimaldo enchaîne ainsi les performances de très hautes volées. Après neuf journées de championnat et avant de recevoir Fribourg, ce dimanche à 17h30, le gaucher d’1m71 totalise ainsi 11 titularisations en 12 matches toutes compétitions confondues. Et que dire de son rendement… Avec 5 buts et 6 passes décisives, l’Espagnol cartonne et poursuit sur son rythme infernal. Des statistiques époustouflantes, rappelant celles de son alter-égo à droite, Jérémie Frimpong, qui cumule, jusqu’alors, 5 réalisations et 5 offrandes… Symbole de la réussite actuelle des hommes de Xabi Alonso, en tête de la Bundesliga et inarrêtables depuis la reprise, l’arrière gauche - capable d’évoluer un cran plus haut - apporte tout son savoir-faire offensif.

Habile sur coup franc, rapide, précis dans ses centres, intéressant par sa capacité à percuter constamment et très disponible pour ses partenaires, Grimaldo se distingue surtout par sa régularité. Auteur du but de la victoire à Wolfsbourg (1-2) et d’un somptueux coup franc face au Bayern Munich (2-2), le numéro 20 de Leverkusen n’a ainsi pas tardé à séduire tout son monde au sein du club allemand. «Si nous continuons d’obtenir des coups francs aux abords de la surface, Grimaldo va marquer au moins 10 buts cette saison», s’enthousiasmait, à ce titre, son nouveau partenaire, Jonas Hoffman. Au regard de sa nouvelle sortie, jeudi soir, lors de la large victoire des siens (5-1) face au Qarabağ FK en Ligue Europa, difficile en effet de rester de marbre… Fort d’une passe décisive sur l’ouverture du score de Florian Wirtz et d’un nouveau doublé - et tout proche du triplé si son coup franc n’avait pas fracassé la barre transversale adverse - Grimaldo brille également sur la scène européenne. «Une performance de classe mondiale. Quel transfert ce garçon», lançait alors Bild dans son édition du jour pour celui qui est finalement sorti sous une standing ovation, cédant sa place à Gustavo Puerta pour les dix dernières minutes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 9 3 9 3 0 0 11 2 2 Qarabağ 6 3 -2 2 0 1 3 5

Un rendement offensif déroutant, l’Euro en ligne de mire ?

Grand artisan de la première place du Bayer, placé dans le groupe H aux côtés de la formation azerbaïdjanaise, de Molde et du BK Häcken, le nouveau protégé de Xabi Alonso ne cesse donc de répondre présent. Un apport incontestable mais finalement peu surprenant. Pour rappel, lors de son passage à Benfica, le gamin de Valence s’est, en effet, offert 27 buts et 66 offrandes en 303 matches. De quoi en faire le latéral le plus décisif durant cette période dans le monde du football… Sur sa lancée, Grimaldo vise aujourd’hui plus haut avec le Bayer, parfaitement placé en championnat et idéalement positionné pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue Europa. Un élan positif également justifié par sa très bonne entente avec son coach. «Il a été le facteur principal qui a fait pencher la balance. Je voulais être entraîné par lui, je voulais être un élément important de ce club et j’ai la sensation que ce club a été celui qui a eu le plus confiance en moi (…) J’ai pris une décision importante et je pense que celle-ci a été la bonne», avouait d’ailleurs l’ancien talent des Culers lors de son arrivée.

Sur un petit nuage, celui qui est aujourd’hui valorisé aux alentours des 25 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt peut désormais espérer s’ouvrir les portes de la sélection. Une opportunité qui ne s’est toujours pas présentée à lui malgré les nombreux arguments évoqués jusqu’alors. Snobé par Luis Enrique, Julen Lopetegui, Robert Moreno ou encore Luis De la Fuente, actuellement en poste, Grimado attend encore son heure avec la Roja. Dans cette optique, précisons que son dernier match avec son pays remonte à 2016 et une apparition sous le maillot des Espoirs… Une anomalie inexpliquée et inexplicable à en croire les récents propos de son entraîneur, Xabi Alonso. «Je n’ai aucune explication sur l’absence de convocation avec la sélection. Une chose est certaine, il a mon soutien total dans ce défi. Alejandro mérite totalement d’avoir sa chance. S’il poursuit sur sa lancée, il sera rapidement en équipe nationale, c’est une certitude. J’espère sincèrement qu’il aura cette chance», assurait, début octobre, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, une nouvelle fois interrogé sur cette absence, jeudi soir.

«Il l’a vu jouer et c’est sa décision (De la Fuente, ndlr). Nous voyons tous les jours et tous les matches qu’il est un arrière gauche de haut niveau. Ses qualités sont différentes de celles des autres à son poste. Il facilite mon travail, car il est beaucoup plus facile de bien jouer quand il est dans ton équipe. Je suis très content qu’il soit là.» Si le discours du huitième joueur le plus capé de l’équipe nationale espagnole n’a donc toujours pas eu d’écho auprès du sélectionneur actuel de la Roja, Grimaldo peut logiquement prétendre à une place dans le groupe convoqué pour le prochain Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Ça fait déjà plusieurs années que je réalise de bonnes performances. J’ai eu un niveau très élevé ces dernières saisons au Portugal et cet appel, que j’attends, n’est toujours pas arrivé. C’est pourquoi j’ai aussi pris la décision de faire ce changement, pour démontrer que mon niveau peut être le même dans un autre championnat, pour pourquoi pas enfin être convoqué avec l’Espagne, confiait, en ce sens, le prolifique latéral des Pillendreher. Une chose est sûre, en poursuivant sur ce rythme effréné, Alejandro Grimaldo met toutes les chances de son côté pour s’offrir une première compétition internationale avec la Roja, le tout dans son nouveau pays d’adoption…