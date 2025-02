OM - ASSE : les notes du match

Avec six points d’avance sur les concurrents au podium, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de prendre une grande longueur d’avance en venant à bout de l’ASSE, malade et toujours à la recherche d’une première victoire depuis le 4 janvier dernier. Avec les recrues hivernales Bennacer et Gouiri, l’OM mettait la pression d’entrée sur Larsonneur et la défense stéphanoise et pensait ouvrir le score grâce à Balerdi à la suite d’un corner de Bennacer, mais une faute sur le portier de l’ASSE était signalée (11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 46 22 +24 14 4 4 50 26 16 ASSE 18 22 -30 5 3 14 20 50

Mais malgré un léger sursaut des Verts, les Phocéens dominaient grandement la partie et n’ont pas traîné pour ouvrir le score grâce à une superbe frappe enroulée de Gouiri, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 27e). Le collectif phocéen faisait largement parler sa supériorité technique dans cette première période, mais manquait encore de se mettre à l’abri en raison d’une solidarité défensive stéphanoise… qui n’a, malheureusement pour eux, pas durée en seconde période.

Doublé pour Amine Gouiri

Face à un Gouiri encore dangereux, Nadé était sanctionné pour une faute logique de main dans la surface adverse et offrait à Greenwood l’occasion de faire le break sur penalty (2-0, 49e). Les Verts ont alors complètement lâché et encaissaient ainsi un nouveau but dans la foulée signée Murillo, après des erreurs de relance en pleine surface (3-0, 55e). Avant qu’Höjbjerg n’alerte alors Gouiri dans la profondeur, qui plaçait un joli ballon piqué pour s’offrir le doublé (4-0, 58e).

La fête ne s’arrêtait pas tout de suite, car la recrue Dedic, auteur d’une belle entrée, offrait à Rabiot le but de la manita pour achever les Verts (5-0, 77e). La réduction du score de Stassin permettait d’éviter une pire humiliation (5-1, 79e) mais la défaite laissait le club du Forez dans une situation délicate, avec la possibilité de finir derrière sa place de barragiste à l’issue de la journée. De son côté, l’OM tient provisoirement neuf points d’avance sur la troisième place avant un déplacement à Auxerre.

L’homme du match : Amine Gouiri (9) : une masterclass, une de plus. Auteur de débuts retentissants sous la tunique marseillaise (3 passes décisives au coup d’envoi), l’ex-attaquant de l’OGC Nice a encore répondu présent face aux Verts. Tout proche de surprendre le portier stéphanois sur un centre enroulé fuyant (7e), il ouvrait finalement le score d’une sublime frappe enroulée dans la lucarne opposée de Larsonneur (27e). Encore présent dans la surface pour reprendre un centre de Luis Henrique (38e), il a également fait preuve d’une belle implication défensive. A l’origine du penalty menant au deuxième but olympien et impliqué sur le troisième but de Murillo, le numéro 9 de l’OM enflammait définitivement l’Orange Vélodrome en s’offrant un doublé d’un petit piqué parfait (60e). Tout proche du triplé sur un nouveau petit piqué détournée par Larsonneur (64e) et auteur d’un centre parfait sur le but de Rabiot (77e), Gouiri a tout simplement fait vivre un cauchemar à l’ASSE. Remplacé par Rowe (81e), aligné dans une position de numéro 9 en fin de match et tout proche du 6e but sur un centre de Murillo (90e).

Olympique de Marseille

- Rulli (5) : une nouvelle fois présent dans les cages marseillaises, l’Argentin n’a pas été réellement inquiété au cours du premier acte, si ce n’est cette belle parade sur une frappe puissante de Bouchouari (17e). Au retour des vestiaires, il était sauvé par sa barre sur une reprise de Pétrot (63e) avant de voir la tête de Davitashvili passer juste au-dessus de son but (73e). Abandonné par sa défense, il ne pouvait rien sur la frappe de Stassin (79e). Pour le reste ? Une après-midi très tranquille.

- Merlin (6,5) : préféré à Dedic pour débuter dans le couloir gauche de l’OM, l’ancien Nantais a rendu une très belle copie face aux Verts. Après un premier bon retour défensif (10e), il a multiplié les montées dans son couloir et s’est rendu très disponible pour ses partenaires. Auteur de plusieurs centres dangereux, il cédait finalement sa place peu après l’heure de jeu. Remplacé par Dedic (66e), qui n’a pas tardé à montrer sa qualité technique en s’offrant un rush solitaire dans la défense stéphanoise avant de buter sur Larsonneur (71e). Passeur décisif sur le but de Rabiot, l’ancien joueur de Salzbourg brille déjà avec l’OM même s’il a montré quelques limites de vitesse sur le seul but stéphanois de cette rencontre.

- Murillo (8) : une nouvelle fois aligné dans la défense à trois olympienne, le Panaméen n’a pas eu grand-chose à faire sur le plan défensif. Rigoureux sur les rares situations qu’il a eu à gérer, il n’a pas hésité à venir apporter le surnombre aux abords de la surface stéphanoise, à l’instar de sa frappe s’écrasant sur la barre transversale de Larsonneur (55e). Opportuniste après un nouveau mouvement collectif olympien, il permettait finalement aux siens de prendre le large en trompant le portier des Verts au près (58e). Un match plein.

- Balerdi (7,5) : en bon capitaine de l’OM, l’Argentin n’a pas tardé à se signaler dans cette rencontre. Plus prompt dans les airs, il donnait l’avantage aux siens d’une tête rageuse (11e) avant de voir son but refusé de manière très sévère après visionnage de la VAR. Solide dans ses interventions et bien aidé par le visage amorphe des Stéphanois, l’ancien joueur de Dortmund a parfaitement tenu son rang (100% de duels remportés, 10 ballons récupérés).

- Cornelius (6) : titularisé en défense, le Canadien, pas toujours rassurant dans ses transmissions, n’a cependant pas commis d’erreurs individuelles. Facilité par l’apathie stéphanoise, il s’est contenté de bien communiquer avec ses partenaires pour bloquer les timides offensives de l’ASSE. Auteur d’un superbe sauvetage au retour des vestiaires (60e), le numéro 13 marseillais a rassuré malgré un carton jaune reçu pour un tacle non maîtrisé (68e). Remplacé par Kondogbia (73e), pas inquiété pour son retour à la compétition.

- Luis Henrique (6,5) : auteur d’un début de saison étincelant avec l’OM, le Brésilien a fait preuve d’une belle activité dans son couloir. Fort de nombreuses percussions et très disponible pour ses partenaires, il a souvent été dans les bons coups olympiens. Complice avec Greenwood, il a mis à mal Cornud. Plus discret après la pause, sa prestation reste quoi qu’il en soit très sérieuse.

- Höjbjerg (7,5) : légèrement moins impactant au cours des dernières semaines, le milieu de terrain danois a retrouvé une autorité certaine lors de cette 22e journée de L1. Impliqué sur l’ouverture du score en servant Gouiri, il a globalement pris le meilleur sur ses adversaires directs. Avec quelques transmissions de classe mondiale, il a aussi créé le décalage. Une nouvelle fois passeur décisif en lançant Gouiri dans la profondeur, il n’a pas forcé son talent pour prendre la mesure de Stéphanois totalement dépassés. Il aurait même pu s’offrir un but en fin de match mais tombait sur le poteau des Verts (84e) avant de voir sa tête filer juste au-dessus de la transversale (90+4e).

- Bennacer (6) : élu homme du match pour sa première apparition sous le maillot phocéen, l’international algérien a été moins en vue pour sa deuxième sortie. Coupable de quelques imprécisions techniques (12 ballons perdus), il était cependant tout proche d’être passeur décisif sur corner (11e) avant de voir le but de Balerdi refusé. Aux côtés de PEH, il a cependant participé à l’emprise marseillaise dans l’entrejeu (4 ballons récupérés, 3 interceptions). Remplacé par Rongier (67e), précieux sur plusieurs séquences en fin de rencontre.

- Rabiot (6,5) : aligné dans un rôle de milieu relayeur, l’ancien joueur de la Juventus s’est rapidement procuré une grosse occasion après un superbe service de Greenwood. Repris sur le fil (23e), il a par ailleurs été relativement discret. Jamais inquiété dans le duel mais globalement peu impactant, il surgissait toutefois pour participer au festival offensif des siens (77e). Un match malgré tout très cohérent.

- Gouiri (9) : voir ci-dessus

- Greenwood (7,5) : parfois critiqué pour son manque de mordant au cours des dernières semaines, l’ancien joueur de Manchester United a été très en vue au cours du premier acte. Après une première tête non cadrée (1er), il a constamment déstabilisé la défense stéphanoise grâce à sa justesse technique. Percutant sur le côté droit, malgré quelques pertes de balle évitables, il a aussi montré toute sa qualité de passe, à l’instar de ce superbe service pour Rabiot (23e). Tout proche de tromper Larsonneur sur un service de Merlin (25e), le deuxième meilleur buteur de L1 revenait à 2 longueurs d’Ousmane Dembélé en doublant la mise sur un penalty parfaitement transformé (50e). Une belle prestation. Remplacé par Nadir (72e), auteur d’une bonne entrée.

Saint-Etienne

- Larsonneur (4) : sale après-midi pour le portier stéphanois. Il aurait pu coûter cher à son équipe dès le début de la partie. Sur un corner venu de la gauche, il jugeait mal sa sortie et voyait Balerdi envoyer une tête dans le but vide. Mais heureusement pour lui, l’arbitre de la rencontre jugeait que Højbjerg réalisait une obstruction (12e). Il réalisait ensuite une belle parade devant Greenwood (25e), avant d’être totalement battu sur une incroyable frappe de Gouiri (27e). Difficile de lui en vouloir sur le second but adverse, puisqu’il s’agit d’un penalty (50e). Sur le troisième but des joueurs de De Zerbi, il réalisait deux parades avant de voir Murillo marquer, laissé complètement seul (58e). Il était encore délaissé par sa défense sur le doublé de Gouiri (60e). Une nouvelle fois opposé à l’Algérien, presque dans la même configuration, il envoyait cette fois-ci le cuir en corner (63e). Quelques instants plus tard, il empêchait Dedic de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs (71e). Sur le but de Rabiot, il est encore abandonné par sa défense (77e). Frustrant.

- Bitubinsika (1) : la majorité des attaques adverses sont venues de son côté et le latéral droit s’est souvent montré en difficulté. Sur le but de Gouiri, il laisse trop d’espace à l’ancien Rennais, qui envoie un missile dans la lucarne de son portier (27e). S’il n’est pas particulièrement coupable sur les deuxième et troisième buts marseillais, c’est lui qui perd le ballon au milieu de terrain, ce qui a permis de lancer Gouiri (60e). Il est totalement largué sur les deux réalisations supplémentaires inscrites par les locaux.

- Petro (1,5) : les Phocéens ont multiplié les offensives, et le joueur formé à l’ASSE s’est montré beaucoup trop tendre. En première mi-temps, il empêchait Rabiot de marquer grâce à un retour exceptionnel devant le Marseillais (23e), mais craquait sur l’attaque marseillaise qui amenait le penalty du 2-0. Proche d’intercepter le ballon envoyé à Gouiri, il manquait son intervention (49e), et couvrait l’attaquant phocéen sur son doublé (60e). Il aurait pu sauver l’honneur pour l’ASSE, mais envoyait son tir sur la barre (63e). Un match à oublier.

- Nade (1,5) : le défenseur central montrait déjà des signes de fébrilité en première période face aux vagues marseillaises, sans se montrer fautif. Mais dès le retour des vestiaires, il commettait une main qui offrait le penalty du break aux locaux (49e). Un but qui a totalement fait sombrer son équipe, qui n’a plus vu le jour par la suite. Comme le reste de ses partenaires, il a joué un deuxième acte lamentable.

- Cornud (2) : le Français s’en doutait sûrement : il a eu énormément de travail, avec Greenwood et Luis Henrique de son côté. Il ne s’est d’abord pas laissé impressionner, contrant par exemple une frappe de l’Anglais dans la surface (23e). Sur un long ballon adverse, il réalisait une intervention de la plus haute importance pour empêcher Luis Henrique de filer au but (45e+1). Mais au cours des quarante-cinq dernières minutes, il a totalement craqué. Sur le troisième but phocéen, il oubliait totalement Murillo, qui peut tranquillement marquer dans le but vide. Si la rencontre n’avait duré que quarante-cinq minutes, il aurait rendu une copie correcte, mais malheureusement pour lui, il en a joué quatre-vingt-dix.

- Bouchouari (3) : le milieu de terrain est le seul joueur vert à avoir apporté un peu de lumière lorsqu’il avait le ballon entre les pieds. Il s’est montré à l’aise en début de match, jouant régulièrement vers l’avant et portant le cuir dans le camp adverse. Il était proche de l’ouverture du score sur une lourde frappe, qui semblait passer juste à côté, mais que Rulli envoyait en corner (18e). Mais il n’a rien pu faire face au déluge qui a suivi. Remplacé par Mouton (62e), transparent.

- Ekwah (1,5) : si le gaucher s’est révélé précieux défensivement dans le premier acte, il a montré beaucoup de déchets avec le ballon dans les pieds. Sa deuxième mi-temps est une catastrophe. Il s’est montré… invisible. Complètement à la rue sur les actions marseillaises, il n’a presque rien proposé.

- Tardieu (1,5) : l’ancien joueur de Troyes a connu lui aussi un véritable enfer au Vélodrome cet après-midi. S’il est le Stéphanois à avoir le plus touché le ballon, il n’en a pas fait grand-chose. Un match plat et sans saveur, durant lequel il n’a rien créé malgré son rôle de numéro dix. Remplacé par Fomba (81e).

- Boakye (1,5) : une partie creuse de la part du Ghanéen. Difficile de lui en vouloir, tant les locaux ont tenu le ballon. Il aura passé plus de temps à défendre qu’à attaquer, sans être un soutien efficace pour Bitubinsika néanmoins. Remplacé par Cardona (3) (46e), qui a apporté de l’envie et un peu de verticalité à son équipe. Il a offert une passe décisive à Stassin pour réduire l’écart (79e).

- Stassin (2,5) : le Belge a montré de belles choses sur les offensives de son équipe, malgré une faible possession de balle. Sur une action collective, il était proche d’offrir une jolie passe décisive à Boakye, qui se faisait rattraper par la patrouille (9e). Dans son rôle d’avant-centre, il a décroché pour faire jouer ses partenaires et orienter le jeu. C’est lui qui sauve l’honneur en marquant d’un plat du pied (79e).

- Davitashvili (2) : comme ses deux autres compères en attaque, le Géorgien a peu touché le ballon. En deuxième mi-temps, il bottait un coup franc qui arrivait jusqu’à Petro, qui touchait la barre (63e). Mais hormis ce fait d’arme, l’attaquant n’a rien proposé.