Massimiliano Allegri explique la décision de la Juventus pour Leonardo Bonucci

Commencée en 2010, la longue histoire d’amour entre la Juventus et Leonardo Bonucci aura tenu 13 saisons malgré une petite pause du côté de l’AC Milan entre 2017 et 2018. Ce mercato estival devrait donc être le dernier dans le Piémont pour le défenseur central italien. En effet, le joueur de désormais 26 ans est poussé vers la sortie par la direction turinoise depuis maintenant plusieurs semaines. Et l’international italien (121 sélections) est d’ailleurs pisté par plusieurs clubs dont la Lazio et l’Union Berlin. Alors que rien n’est encore acté, Massimiliano Allegri a voulu mettre les choses au clair sachant qu’il s’agit d’une des légendes modernes de la Vieille Dame avec pas moins de 502 titularisations avec le maillot du club turinois. Interviewé en exclusivité par DAZN Heroes, l’entraîneur des Bianconeri a tenté de faire la lumière sur la décision d’exclure son ancien capitaine avant le début de cette nouvelle saison. «Je suis désolé que cela se termine ainsi, mais nous avons été clairs avec Leo dès le mois de février dernier, lorsque le club et moi lui avons parlé plusieurs fois en lui disant que l’année prochaine serait une année au cours de laquelle il devrait décider de continuer ailleurs ou de partir», a notamment confié le technicien bianconero.

La suite après cette publicité

Le technicien italien est ensuite revenu sur l’histoire d’amour magnifique entre Leonardo Bonucci et la Juventus. «A 35-36 ans, il est entré dans l’histoire de la Juve. Leo a joué 500 matches et même boiteux il est toujours entré sur le terrain. Il a beaucoup donné à la Juve et la Juve le lui a rendu. Il faut qu’il prenne une décision importante et qu’il regarde l’avenir parce qu’il est jeune. Ce que je dis maintenant, je l’ai dit autrefois. C’est normal, quand un champion comme lui arrive à la fin de sa carrière, qu’il y ait la peur d’abandonner. Je n’étais pas un champion, j’avais une carrière normale et c’était facile pour moi d’arrêter. La différence est qu’il faut avoir la capacité d’accepter avant. Pour moi, c’était un joueur extraordinaire, important. Il restera dans l’histoire de la Juve, peu de personnes ont joué 500 matchs à la Juve…» Leonardo Bonucci va donc devoir se trouver un nouveau point de chute. Mais si l’histoire d’amour entre le club turinois et son joueur est en train de toucher à sa fin, les mots de l’entraîneur de la Vieille Dame devraient en tout cas faire plaisir au principal intéressé. A lui dorénavant de trouver ou rebondir !