Amélie Oudéa-Castéra encense Mbappé après sa sortie sur le contexte politique

La classe politique française continue de réagir 24 heures après la déclaration de Kylian Mbappé s’exprimant sur les extrêmes. Cette fois-ci, c’est au tour d’Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des JOP. Au micro de BFMTV, la responsable politique a alors salué la prise de position du capitaine des Bleus, et plus globalement des sportifs. «Nos athlètes ont envie de faire entendre leur voix. C’est leur liberté de citoyens et de citoyennes. On est dans un moment critique, et je pense que c’est une belle attitude. C’est une attitude qui est courageuse, qui est engagée, qui peut être saluée et qui est vraiment profondément respectable».

Et d’ajouter : «Kylian (Mbappé) a parlé de manière absolument exemplaire hier, avec ses mots. Il a voulu parler à la jeunesse, dans un moment totalement inédit et décisif pour l’avenir de notre pays». Une chose est sûre, les récentes déclarations du Bondynois ne manquent pas de faire réagir au cours des dernières heures. De son côté, l’équipe de France va, elle, tenter de bien débuter son Euro, ce lundi soir, face à l’Autriche.

