Real Sociedad : le président envoie un message fort au PSG

Mercredi soir, les amoureux du Paris Saint-Germain vont être gâtés avec le 1/8e de finale aller de la Ligue des champions face à la Real Sociedad. Avant cette rencontre au sommet, le président de l’écurie basque, Jokin Apperibay, a fait un point sur cette rencontre, en parallèle de la prolongation de Takefusa Kubo. Le dirigeant, questionné par Relevo, a indiqué être "très calme" et avoir de "bonnes sensations" avant ce choc de C1. Puis, il a précisé : «ce sera un mois plein d’expériences. L’équipe attend avec impatience toutes les compétitions. Nous ne marquons pas de buts, mais nous jouons mieux que l’équipe que nous affrontons lors des derniers matchs. C’est vrai qu’on ne marque pas, mais cela ne peut être surmonté qu’avec du travail.»

La suite après cette publicité

Puis, il a ajouté : «apprendre à perdre est important. Cela fait partie de l’apprentissage et de l’expérience (…) Nous allons sortir très heureux de l’expérience du mois de février. Nous n’allons pas à la Ligue des Champions juste pour nous promener. Nous allons essayer de la gagner. Une autre chose est que nous le pouvons. Nous ne sommes pas en Ligue des Champions pour penser à la Ligue des Champions de l’année prochaine. Nous pensons à celle de cette année. À partir de là, nous allons essayer d’atteindre le maximum. Je suis le premier à aimer gagner, mais construire est très important (…) Nous sommes face à une équipe qui va être très coriace et qui aspire à remporter la Ligue des Champions comme nous le souhaitons. Nous allons nous battre au maximum. L’enthousiasme est le même dans chaque match car le rêve de nos joueurs est de porter le maillot de la Real. À partir de là, nous essaierons de rivaliser le mieux possible contre une équipe qui est une référence en Europe et que nous aimerions battre.» Le président a conclu en indiquant qu’il attend un comportement exemplaire de la part des fans de son club.