Lionel Scaloni veut faire un grand ménage en sélection argentine !

Restera, restera pas ? Il y a quelques semaines, Lionel Scaloni dévoilait une bombe qui surprenait l’Argentine, mais aussi le reste de la planète foot. «L’Argentine a besoin d’un entraîneur avec l’énergie nécessaire et qui va bien. Je parlerai avec les joueurs et les dirigeants. J’ai beaucoup de choses à penser en ce moment. Ces joueurs nous ont beaucoup donné. Je dois beaucoup réfléchir à ce que je veux faire», avait notamment lancé l’ancien joueur du Deportivo de La Corogne. Et pour cause, il y aurait de grosses tensions entre le sélectionneur, fatigué, et la fédération, alors que le vestiaire voulait qu’il reste en poste.

La suite après cette publicité

Depuis, les choses se sont calmées. Même si, cette semaine, il a encore laissé le flou autour de son avenir. « Les joueurs vont très bien, l’équipe va très bien, ils ont besoin d’un entraîneur qui va bien, avec toute l’énergie. Je l’ai dit et je le répète, ils ont besoin d’un entraîneur qui soit à leur niveau. C’est le moment de réfléchir. Je pense toujours la même chose », a effectivement expliqué Scaloni. Il a aussi, au passage, tenu à démentir les rumeurs qui évoquaient une brouille avec la star de l’équipe, Lionel Messi.

À lire

Argentine : les terribles confidences de Lautaro Martinez sur la Coupe du Monde

Des gros changements à venir

Quoi qu’il en soit, dans le cas où il soit encore présent pour la Copa América qui se disputera en juin prochain, le groupe argentin risque d’être bien différent. Selon Esteban Edul, journaliste d’ESPN et proche de l’Albiceleste, le sélectionneur argentin va discuter avec Lionel Messi de la construction d’un effectif un peu rénové pour les prochaines échéances de l’Albiceleste. Il estime qu’il y a des choses à changer dans le groupe pour que l’équipe reste compétitive.

La suite après cette publicité

Ce qui se traduira par des absences remarquées, et l’intégration de nouvelles têtes dans le groupe argentin. Si le journaliste ne précise pas qui sont les joueurs qui risquent de sauter, ce serait actuellement très clair dans l’esprit de Scaloni. Tout risque aussi de dépendre de la suite de la saison et d’éventuelles révélations, baisses de forme ou de blessures. Reste donc à voir qui seront les heureux élus qui seront appelés, et qui seront les champions déchus…