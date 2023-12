Son clash avec Messi, son futur incertain avec l’Argentine : Lionel Scaloni lâche ses vérités

Sa présence au tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Copa América avait été confirmée il y a quelques jours. Muet depuis son annonce fracassante au Maracana après la victoire historique de l’Argentine au Brésil (1-0), Lionel Scaloni était logiquement attendu par les médias argentins. Et sans surprise, les questions ne portaient pas énormément sur le ressenti du coach sur le tirage.

Sous contrat jusqu’en 2026, Scaloni va-t-il réellement jeter l’éponge ? « En principe, je suis ici parce que je suis le sélectionneur. J’ai dit après le match contre le Brésil que c’était un moment personnel pour réfléchir et j’en suis à ce stade. C’est important après tout ce que nous avons accompli. Nous devons réfléchir à tout ce qui nous attend et voir ce que nous ferons », a-t-il déclaré dans des propos relayés par TyC Sports, avant de confirmer qu’il en était toujours au même stade dans sa réflexion.

Scaloni a reparlé avec Messi

« Je pense au moment que nous sommes en train de vivre. C’est important d’arrêter le ballon, de parler. Il n’y a rien d’étrange. Les joueurs vont très bien, l’équipe va très bien, ils ont besoin d’un entraîneur qui va bien, avec toute l’énergie. Je l’ai dit et je le répète, ils ont besoin d’un entraîneur qui soit à leur niveau. C’est le moment de réfléchir. Je pense toujours la même chose. » Enfin, Scaloni est revenu sur l’autre sujet sensible de l’actualité de l’Albiceleste : son clash avec Lionel Messi.

Pour rappel, la Pulga aurait été très mécontente d’apprendre les déclarations de son entraîneur après les médias. S’en serait suivi une discussion courte, mais intense entre les deux hommes. Qu’en est-il aujourd’hui ? « J’ai parlé après l’épisode du vestiaire au Maracana. J’ai accepté de lui parler à nouveau. C’est le capitaine et j’ai une très bonne relation avec lui ». C’est dit, mais on n’en saura pas plus.