Valère Germain annonce la couleur pour son mercato

Vacances j'oublie tout. Valère Germain (31 ans) est en congés après la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille et des derniers mois compliqués. Plus utilisé depuis le 7 mars et l'élimination en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon (2-1), l'attaquant a dû se contenter de séances d'entraînements suite à l'arrivée de Jorge Sampaoli qui ne comptait pas sur lui, lui préférant Arkadiusz Milik ou Dario Benedetto. Sans jamais se plaindre.

«Avec le coach, on a beaucoup discuté et, à l’entraînement, tout se passait bien avec le groupe. Il m’a même fait quelques compliments ! Quant à mon manque de temps de jeu, le staff technique a fait des choix qu’il faut respecter, j’ai été déçu car j’aurais préféré que mon aventure avec l’OM se termine différemment, mais je ne voulais pas faire d’histoire», a-t-il confié ce vendredi à La République du Centre.

Priorité à l'étranger

L'homme aux 55 réalisations en Ligue 1 a profité de cet entretien pour afficher ses envies pour le mercato estival. Avec, en premier lieu, une sérieuse mise au point. «Je lis beaucoup de fausses informations sur internet. Pour l’instant, je n’ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d’un autre club», a-t-il clairement lancé, dévoilant sa préférence pour sa prochaine destination.

«À ce stade de ma carrière, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture», a-t-il conclu, n'écartant toutefois pas totalement une possible nouvelle aventure en L1 (après Monaco, Nice et l'OM) «si une opportunité intéressante se présente». Le message est passé. À bon entendeur.