Liverpool-PSG : Gianluigi Donnarumma, le véritable héros d’Anfield !

Jamais deux sans trois. Après le 11 mars 2015 où le PSG avait renversé Chelsea et le 11 mars 2020 où les Franciliens avaient remontés leur but de retard face à Dortmund pour se qualifier en quarts de finale, le 11 mars 2025 va lui aussi entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Dos au mur après la défaite (0-1) du match aller au Parc des Princes, mercredi dernier, le club de la capitale a finalement résisté à l’ambiance incandescente d’Anfield pour venir à bout de Liverpool et ainsi valider son billet pour le tour suivant. Une issue rêvée, qui plus est au regard du scénario de ce huitième de finale retour où le PSG aura cette fois-ci beaucoup plus souffert.

De fautif à héros…

Asphyxié par des Reds remontés à bloc en début de partie, Paris surprenait pourtant son adversaire sur un contre éclair conclu par Ousmane Dembélé, bien aidé par l’intervention manquée d’Ibrahima Konaté (12e). Souvent dominés et globalement très maladroits face au but adverse, les hommes de Luis Enrique finissaient pourtant par exulter au bout de la nuit et au terme d’une rencontre marquée par les prouesses d’un certain Gianluigi Donnarumma. Sous le feu des projecteurs et une nouvelle fois critiqué, il y a quelques jours, pour ses manquements dans les grands matches, le Transalpin de 26 ans a, en effet, livré une prestation XXL en terres anglaises.

Impeccable sur sa ligne tout au long de la rencontre, le natif de Castellammare di Stabia a ainsi fait preuve d’une très belle autorité dans les airs. Agressif et concentré, le droitier d’1m96, pas toujours en réussite dans ses relances au pied, s’est par ailleurs montré impérial pour couper les innombrables centres des Reds. Une performance qui allait finalement devenir exceptionnelle après ses deux arrêts face à Darwin Nunez et Curtis Jones lors de la séance de tirs au but décisive. Crédité d’un 9,5 par la rédaction FM et logiquement élu homme du match, l’intéressé savourait logiquement cette masterclass et ne manquait pas de répondre à ses détracteurs.

Donnarumma répond aux critiques, le vestiaire exulte !

«Pourquoi j’ai couru au vestiaire avant les tirs au but ? Pour faire pipi (rires). Non en vrai, j’avais préparé quelque chose avec mon préparateur des gardiens. Les critiques ? Je suis content de répondre à des pseudo journalistes qui parlent sans savoir ce qu’est le métier de gardien. À l’aller, on subit un tir cadré et un but. Ils pensent que c’était de ma faute. Mais peu importe, je travaille toujours et je continue de sourire», lançait ainsi le numéro 1 du PSG au micro de Sky Italia. L’esprit revanchard, celui qui a remporté sa sixième séance de tirs au but en carrière a quoi qu’il en soit marqué les esprits du côté d’Anfield, à commencer par celui de son coach Luis Enrique.

«Le premier match a été celui d’Alisson, le deuxième celui de Donnarumma. Les tirs au but reflètent aussi l’équipe que nous sommes. Gigio a été magnifique, mais le dernier tir au but a été tiré par (Désiré) Doué, qui a 19 ans. Il faut ajouter que Liverpool a l’un des jeux aériens les plus efficaces d’Europe, et il a été très bon», confiait ainsi le technicien espagnol en conférence de presse. En zone mixte, Marquinhos ne manquait pas non plus de souligner la performance héroïque de son coéquipier. On est très heureux pour lui, il a été discuté ces derniers jours encore et avant la séance de tirs au but je lui ai dit que c’était un match pour lui. Il a montré sa valeur, notait le Brésilien.

Avant d’ajouter : «pendant toute la rencontre il a été très agressif, très présent sur sa ligne, dans les airs. C’est un grand, un grand, on veut qu’il soit au mieux et on veut le voir comme ça, on est très content pour lui». Des mots forts également présents dans la bouche d’Ousmane Dembélé, lui aussi de passage devant les journalistes du soir. «C’est un gardien exceptionnel, il l’a montré avec le PSG avec l’Italie il a 25 ans (26 ans, ndlr), le meilleur est à venir pour lui, il a toute la confiance du club, du staff et des joueurs». Reste désormais à savoir si une telle prestation pourra sécuriser, ou non, l’avenir de l’international italien dans la capitale française alors que ce dernier est toujours en discussion avec le PSG pour prolonger son contrat.