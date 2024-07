Real Madrid : Kylian Mbappé envoie déjà un message fort au vestiaire !

Le programme chargé de la première journée de Kylian Mbappé à Madrid se poursuit ce mardi. En effet, le désormais ancien joueur du Paris Saint-Germain a effectué tous les tests médicaux tôt dans la matinée, avant de prendre les premières photos officielles au côté de Florentino Pérez, président du club madrilène, au moment de parapher son contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2029. Quelques minutes plus tard et une troisième tenue portée dans la matinée, le Bondynois est arrivée dans l’antre de Santiago Bernabéu pour une présentation devant les 80 000 socios et supporters du Real Madrid présents dans les travées du stade. Musique, chant, estrade, écran géant… la direction avait mis les petits plats dans les grands avec la présence de légendes telles que Zinédine Zidane ou encore Raul. Tout était magistral pour les premiers mots du joueur formé à l’AS Monaco.

«C’est incroyable d’être ici. Incroyable. J’ai dormi tant d’années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité, je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s’est passé beaucoup de choses, mais je veux le remercier. (…) Depuis que je suis enfant, j’avais un rêve, c’est de jouer ici. Être ici, ça signifie beaucoup pour moi. Depuis plusieurs années, les supporters du Real me donnent beaucoup d’affection et je les en remercie. Maintenant, j’ai un autre rêve : c’est d’être à la hauteur de l’histoire de ce club, le meilleur club du monde. Je peux dire une chose : je vais donner ma vie pour ce club et cet emblème», a-t-il en premier lieu déclaré au Santiago Bernabéu, au cours de la cérémonie exceptionnelle organisée. Après la célébration historique, place à la conférence de presse plus traditionnelle.

Assis à côté de la légende du club Emilio Butragueño, Kylian Mbappé en a profité pour réitérer tout le bonheur de pouvoir rejoindre la Casa Blanca, plus grand club du monde selon les mots du capitaine des Bleus, avant de parler de son intégration à venir : «Je dois bien m’adapter à l’équipe car je rejoins un super groupe de joueurs. Je respecte le passé et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je ne me soucie pas de savoir où je vais jouer car j’ai joué à tous les postes offensifs aussi bien en France qu’au PSG et à Monaco. Je veux juste être sur le terrain, c’est la seule chose certaine. J’ai parlé avec l’entraîneur ce matin à Valdebebas mais nous n’avons pas parlé tactique. Je veux jouer avec tous les joueurs : Vinicius, Bellingham… ce sont des grands joueurs. J’ai rencontré certains de mes coéquipiers ce matin et je suis très heureux d’être un joueur du Real Madrid. Vinicius est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui. Aussi avec Rodrygo et avec tout le monde. Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Je n’aurai aucun problème à jouer avec Vinicius. Il a connu des saisons parfaites. Maintenant, je dois m’adapter à Vinicius, Rodrygo et tout le monde pour les aider. Je connais sa réputation à propos d’Endrick. Beaucoup de gens parlent de lui mais je ne l’ai pas beaucoup vu mais je suis sûr que c’est un talent».

Il est vrai qu’avec autant de grands joueurs sur les lignes offensives (Rodrygo, Vinicius, Bellingham, Endrick, Güler), la question de la rotation et de la complémentarité a rapidement été posée mais cela n’inquiète pas l’ancien Monégasque : «C’est une équipe qui gagne toujours, et qui l’a toujours fait. Ce que je veux, c’est apporter un grain de sable en plus. Je suis très heureux et j’ai vraiment envie de m’adapter pour leur donner ce dont ils ont besoin, ce qu’ils me demandent. J’ai vraiment envie de commencer à m’entraîner et à m’amuser. Mes coéquipiers français (Camavinga, Tchouaméni, Mendy, ndlr) m’ont toujours dit d’aller à Madrid. Vinicius m’a aussi dit de jouer en attaque et c’est une bonne chose de savoir que les joueurs de l’équipe voulaient jouer avec moi. Nous avons déjà parlé ce matin avec Pintus et la personne qui m’entoure. Préparer le meilleur programme possible. Nous avons disputé sept compétitions et la saison a été longue. Celui-ci le sera aussi et nous avons une préparation spéciale. Nous avons parlé ce matin et nous suivrons le programme établi», a-t-il précisé. D’ailleurs, Mbappé a rencontré ses coéquipiers ce matin au centre d’entraînement.

Tout au long de sa conférence de presse, Mbappé a tenu à rassurer tout le monde quant à ses supposés conflits internes. Il est venu pour réaliser son rêve de briller à Madrid avec de grands joueurs : «On me dit qu’il n’y a pas d’autre club comme le Real Madrid. Tout le monde a joué dans d’autres clubs, dans des grands clubs, mais tout le monde me dit qu’ici je vivrai une expérience unique. Plus important que de gagner, c’est un club qui vit son rêve à 100%. Tous ceux qui travaillent ici ont la passion de travailler à Madrid. Cela se transmet. Ce matin, j’ai vu beaucoup de gens excités à Valdebebas. Je suis très heureux de faire désormais partie de la grande famille du Real Madrid. J’ai regardé tous les matchs de l’équipe, mais il y a des choses qu’on voit sur le terrain. Je connais tout le monde, mais je ne sais pas quel type de passes ils préfèrent, leurs mouvements… Je dois m’adapter, je veux dire tactiquement. Je ne veux pas venir ici, marquer mon but et rentrer chez moi. Je marquerai des buts mais c’est l’équipe qui va marquer», a conclu le numéro 9 du Real Madrid. L’ancien Parisien voit la vie en rose sous le ciel de Madrid !