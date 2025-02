Atalanta - Torino : Vanja Milinkovic-Savic accuse les supporters de racisme

Les supporters italiens ont encore frappé. Lors de la rencontre entre le Torino et l’Atalanta ce samedi 1er février, le gardien turinois Vanja Milinkovic-Savic s’est plaint d’insultes à caractère raciste provenant de la tribune qu’occupaient les ultras de Bergame. Le portier, auteur d’un arrêt sur un penalty qui aurait pu donner la victoire à l’Atalanta, a reçu plusieurs projectiles interrompant la rencontre, avant d’expliquer après le match ce qu’il s’est passé.

«Il y a toujours eu des insultes dans le football, mais ils m’ont traité de gitan et de Serbe de merde. Je me suis retourné et je les ai regardés, et j’ai aussi reçu des objets. Il ne devrait pas y avoir de racisme, ce n’est pas la bonne façon de faire. Ils doivent penser à leur équipe», a expliqué Milinkovic-Savic au micro de DAZN après la rencontre. Depuis le début de la saison, le gardien du Torino est un des meilleurs portiers de Serie A.