Ademola Lookman prêté par Leipzig à Leicester

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Ademola Lookman (23 ans) est prêté par le RB Leipzig à Leicester City pour la saison 2021-2022. L'ailier international Espoirs anglais (11 sélections, 1 but) avait déjà été prêté en Premier League la saison passée. Il avait trouvé le chemin des filets à 4 reprises et délivré 4 passes décisives en 34 apparitions en championnat avec les Cottagers.

La suite après cette publicité

«Je suis ravi d'être ici. C'est un grand honneur d'être dans un club aussi grand et incroyable avec une histoire aussi énorme et un groupe de joueurs de qualité. Les installations sont incroyables. C'est assez époustouflant et j'ai hâte de me mettre au travail ici. Je pense que l'environnement est très important pour un joueur, c'est donc le bon environnement pour moi de travailler dur chaque jour et d'aider mon métier à être encore meilleur», témoigne le nouveau joueur des Foxes dans le communiqué du champion d'Angleterre 2016.