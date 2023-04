L’avis très fort de Vincent Kompany sur Eden Hazard

Miné par les blessures depuis son arrivée à Madrid en 2019, Eden Hazard a littéralement disparu des radars. Cette saison encore, le Belge a vu son temps de jeu s’effilocher en ne disputant que 331 minutes sous les ordres de Carlo Ancelotti. Pourtant, le joueur de 32 ans garde le soutien sans faille de l’un de ses anciens coéquipiers, Vincent Kompany. Dans un entretien accordé à la RTBF, l’actuel entraîneur de Burnley s’est montré catégorique au sujet de son benjamin en assurant qu’il était trop tôt pour l’envoyer à la retraite.

«Parler de la fin de carrière d’Eden (Hazard) est trop tôt pour moi. Lorsque vous subissez des blessures, vous devez accepter le fait que vous ne contrôlez pas cela. Il a dû faire face à tous ces pépins et à ses conséquences, a d’abord rappelé l’entraîneur de 37 ans. Mais derrière cela, il y a toujours le joueur qui nous a offert beaucoup de bons moments, qui nous a rendus fiers de soutenir la Belgique. Et puis, il y a toujours quelqu’un qui a un combat à mener. Il peut encore marquer en finale de la Ligue des champions, il peut encore remporter un titre, a-t-il ajouté. Il y a encore de la magie dans ce joueur, dans la personne. Et nous devons espérer le meilleur pour lui afin qu’il finisse comme il le mérite.»

