OL : la réponse forte du patron Alexandre Lacazette

Ce matin, l’Olympique Lyonnais a de formidables raisons d’être heureux. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont imposés avec la manière hier soir dans l’Ibrox Stadium de Glasgow face aux Rangers en Ligue Europa (4-1). Après deux journées, les Gones font donc le plein de points et c’est une excellente nouvelle après des débuts compliqués en Ligue 1. Sur la scène européenne, l’équipe de Pierre Sage est, pour le moment, à la hauteur. Hier soir, Lyon a pu compter sur un super Rayan Cherki, qui vit sa meilleure période sous le maillot rhodanien. Le Français était associé à Malick Fofana, qui a prouvé qu’il avait les épaules pour être un titulaire en puissance. Le Belge a inscrit un doublé, tout comme son capitaine Alexandre Lacazette.

La suite après cette publicité

Titulaire à la pointe de l’attaque hier soir, le Général était attendu de pied ferme en Écosse. En effet, le buteur lyonnais ne marquait plus pour les siens depuis le début de saison et son retour des Jeux Olympiques. Aligné à 5 reprises en Ligue 1 (1 passe décisive, 359 minutes jouées), l’ancien joueur d’Arsenal n’avait pas trouvé le chemin des filets. Ce qui inquiétait pas mal de monde. En conférence de presse, Pierre Sage avait volé à son secours, ainsi qu’à celui de Georges Mikautadze, muet également. Interrogé sur sa disette offensive, l’ancien joueur d’Arsenal avait aussi avoué être confiant la semaine dernière avant la rencontre de C3 face à l’Olympiakos.

À lire

Nantes va s’offrir définitivement Johann Lepenant

Lacazette débloque enfin son compteur

« Oui, j’ai coupé, je suis frais mentalement. Oui, je suis en manque de réussite devant le but. Mais j’ai eu le même manque d’efficacité l’année dernière. C’est juste un manque d’efficacité où il suffit d’un but pour tout remettre en marche. Je ne pense pas avoir fait que des matches horribles. Je préfère travailler plutôt que de chercher des excuses avec les JO ou le manque de préparation. » Hier soir, "Lacaz" a rassuré tout le monde face aux Rangers. Après l’ouverture du score de Malick Fofana (0-1, 10e) à la suite d’un bon travail de Cherki et l’égalisation de Lawrence pour les Écossais (1-1, 14e), le capitaine rhodanien a donné l’avantage à son équipe à la 19e minute et a mis fin à une disette de plus de deux mois.

La suite après cette publicité

En effet, Fofana a profité d’une erreur de ses adversaires pour lui offrir un caviar. Lacazette a ainsi doublé la mise d’un plat du pied droit (1-2). Il a récidivé avec un boulet de canon en pleine lucarne ensuite (1-3, 45e+1) avant que Fofana achève les Rangers à la 55e (1-4). Après la rencontre, le capitaine lyonnais était forcément aux anges, lui qui a savouré son joli but. « On travaille à l’entraînement ce mouvement, et puis à l’entraînement, j’ai touché plusieurs fois le poteau. Je sais que dans cette position, c’est à moi d’être appliqué et si je tire bien, ça fait but. Je sais où est le but, même si parfois, je tire à côté (rires). Dans le top 3 des plus beaux buts ? Ouais, peut-être », a-t-il ainsi expliqué au micro de Canal+ Son coéquipier et ami Rayan Cherki, lui, était heureux pour lui. « Je suis super content pour Alex, vraiment très heureux qu’il ait pu marquer ce soir », a-t-il confié. Avec un Lacazette lancé, l’OL peut espérer mieux à présent en L1.