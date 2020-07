L1/L2 : Amiens dépose un double recours

Amiens n'en démord pas. Les dirigeants picards et leurs conseils, après étude des dernières pièces récoltées suite à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football, ont décidé de déposer un nouveau double recours devant le Conseil d'Etat, annonce RMC Sport.

Les pensionnaires de La Licorne contestent toujours la descente du club en Ligue 2, via un recours sur le fond en annulation et un référé suspension. Le Conseil d'Etat prendra position sur la question dans les 24 heures. L'instance recevra ce vendredi à 17 heures Orléans et Le Mans, qui contestent leur relégation en National 1, après avoir retenu leur référé.