Jürgen Klopp va cuisiner et danser après son départ de Liverpool

On ne savait pas trop de quoi serait fait l’avenir de Jürgen Klopp après son départ de Liverpool, même si on ne s’en faisait pas tellement pour l’entraîneur allemand… Mais il a visiblement donné quelques indices lors de sa dernière interview accordée à Sky Sports. À la demande de sa femme, l’ancien technicien de Dortmund a en effet révélé qu’il se mettrait… aux cours de cuisine et de danse.

«Il y a certaines choses qu’Ulla m’a demandé… Je dois par exemple apprendre à cuisiner et à danser. Je lui ai dit que si je n’ai rien à faire, dans quatre semaines, je recommencerai à travailler, a plaisanté l’Allemand. Je vais apprendre à cuisiner pour pouvoir au moins préparer le petit-déjeuner. Pendant le Covid, j’ai fait des œufs brouillés mais depuis j’ai oublié comment les faire. J’ai grandi en Forêt-Noire avec deux sœurs, je ne savais pas où était la cuisine. Je suis inutile dans ma vie privée.»