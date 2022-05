La finale de la Ligue des Champions diffusée en clair

Les demi-finales de Ligue des Champions ont livré leur verdict. Si à la mi-temps du match retour, l'exploit de Villarreal semblait possible, c'est bien Liverpool qui se qualifiait mardi soir pour la finale. Ce mercredi, c'est le Real Madrid qui décrochait son billet en éliminant Manchester City au terme d'un nouveau match épique. Les Reds chercheront à remporter leur 7e titre dans la compétition, tandis que les Merengues pourraient décrocher leur 14e sacre, soit le double de l'AC Milan, deuxième club le plus titré.

Le Real Madrid et Liverpool se retrouveront donc pour la 3e fois de leur histoire en finale de la plus prestigieuse des compétitions de club, après la victoire de Liverpool au Parc des Princes en 1981 et celle du Real Madrid à Kiev en 2018. Ce sera ainsi l'occasion de se départager. Ils s'affronteront donc pour la deuxième fois en France, puisque la finale aura lieu le 28 mai 2022 à 21h au Stade de France. Elle sera diffusée sur TF1 et commentée par Gregoire Margotton et Bixente Lizarazu.