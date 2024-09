Barça : de retour à l’entraînement, Fermin Lopez se blesse encore

Sur un sans-faute depuis le début de la saison, le FC Barcelone, version Hansi Flick, réalise un début de saison plus que séduisant avant d’affronter l’AS Monaco en ouverture de la Ligue des Champions. Et pour ce choc, les Catalans vont devoir composer sans Dani Olmo, Ansu Fati, Gavi et alors que Frenkie de Jong est toujours incertain. Ce mardi, Hansi Flick pouvait néanmoins compter sur le retour de Fermín López (21 ans) à l’entraînement. Le médaillé d’or aux JO 2024 revenait tout juste d’une blessure à la cuisse gauche, qui l’avait éloigné de l’équipe pendant environ trois semaines.

Mais d’après Sport, l’attaquant catalan s’est à nouveau blessé, mais cette fois avec un problème à l’autre jambe, la droite. Il devrait donc être absent durant plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour le Barça, qui a communiqué ce mardi : «Fermín López s’est blessé au muscle droit antérieur de la cuisse droite lors de l’entraînement de ce matin. Le temps d’arrêt approximatif sera d’environ trois semaines.»