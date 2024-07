Scandale raciste au FC Barcelone !

C’est une nouvelle affaire dont on se serait bien passé au FC Barcelone. Même si elle n’aura a priori pas de conséquences sur le plan sportif ou en termes de mercato, elle concerne l’un des hommes les plus influents du club. C’est Enric Masip, conseiller de Joan Laporta et ami proche du président, en plus d’être membre de la commission sportive du club. L’ancien handballeur du club et de la sélection espagnole est au cœur de la polémique, puisque les internautes ont découvert qu’il a partagé et publié des contenus jugés xénophobes, racistes et misogynes sur ses réseaux sociaux.

« Les statistiques du ministère d’égalité montrent que 12,6% de la population commet 50% des féminicides. C’est à dire que proportionnellement les étrangers tuent 4 fois plus les femmes que la moyenne de la population, et 7 fois plus que les Espagnols » indique le contenu d’un post qu’il a partagé sur son compte sur la plateforme X. « Un subsaharien qui est arrivé aux Canaries illégalement a été logé dans un hôtel 4 étoiles à Guardamar del Segura (Alicante). Il a abusé sexuellement d’une femme de ménage de l’établissement. L’hôtel accueille 280 immigrés en situation irrégulière depuis octobre. Le juge l’a laissé en liberté ! », peut-on voir sur un autre tweet partagé par Masip. Et il a reposté bon nombre de messages avec un contenu similaire, considérés comme intolérables par beaucoup d’internautes, et venant de comptes très à droite sur l’échiquier politique et médiatique espagnol.

Il refuse de s’excuser

Contacté par le journal El Periodico, Masip a refusé de s’excuser : « je ne donne pas mon opinion. Je mets juste en avant des informations et des situations intéressantes. Je montre ce qui se passe dans la rue ». Comme l’indique AS, ces comportements en ligne vont visiblement à l’encontre des codes éthiques du club validés en 2021, qui stipulent notamment que « toute personne liée au FC Barcelone doit défendre la diversité et l’égalité sans discriminer en fonction de la race, la croyance, les idées politiques ou syndicales, la langue, le sexe ou l’orientation sexuelle ». L’utilisation responsable des réseaux sociaux figure aussi dans ce règlement interne.

Masip a d’ailleurs désactivé son compte X au courant de la journée de mercredi. Alors que le Barça s’est aussi positionné à de nombreuses reprises publiquement comme un club ouvert et inclusif, les agissements de Masip font logiquement tache. La commission d’éthique du club pourrait se réunir pour statuer sur cette situation et ce nouveau bad buzz dont le Barça se serait bien passé. Autant dire que des têtes pourraient tomber assez rapidement…