OL : Georges Mikautadze savoure sa montée en puissance

Victorieux sur la pelouse d’Auxerre (3-1), l’Olympique Lyonnais a réalisé une très belle opération dans la course à la Ligue des Champions. Les Gones sont quatrièmes de Ligue 1, à un point de l’Olympique de Marseille. Et ce, grâce à Georges Mikautadze, auteur de l’ouverture du score et d’une passe décisive. Au micro de DAZN, l’attaquant géorgien s’est expliqué sur sa montée en puissance.

«En ce moment, ça va super bien, on est quatrième, on est en course pour la Ligue des Champions et on a un match jeudi, à Old Trafford (en quart de finale de Ligue Europa). Le coach nous apprend à jouer comme cela, on a fait un match très abouti, un des meilleurs collectivement. Le penalty marqué ? Alexandre (Lacazette) est le premier tireur, il me l’a laissé, j’étais content de lui faire une passe décisive ensuite. On se tire tous vers le haut, on se fait plaisir. C’est la première fois que je connais cela dans une équipe. Au début à l’OL, j’ai eu un temps d’adaptation et jouer sur un côté n’était pas trop mon truc. Je suis de mieux en mieux et je me sens mieux».