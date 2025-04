Ligue 1 : l’OL enchaîne à Auxerre et met la pression sur le podium

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Monaco (0-3) et le nul concédé entre Strasbourg et Nice (2-2), l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de prendre une belle option dans la course au podium et la qualification directe pour la C1. Toujours sans Nuamah et Fofana, les Gones poussaient donc rapidement pour faire la différence. À la suite d’une première action confuse, Tolisso se voyait refuser un but pour un hors-jeu de Lacazette sur l’action (9e). Par la suite, les Lyonnais ont loupé pas mal d’occasions, notamment Lacazette, qui trouvait le poteau, puis Jubal (25e), avant un face-à-face loupé par l’international français (32e). Tout restait donc à faire au retour des vestiaires et très rapidement, une belle course en profondeur de Mikautadze lui permettait d’obtenir un penalty après une sortie ratée de Léon… qu’il a très bien transformé (1-0, 52e).

Quelques instants plus tard, les Lyonnais, en confiance, faisait une superbe action collective sur l’aile droite, conclue par Cherki d’une enroulée (2-0, 63e). En maîtrise, les hommes de Fonseca se sont quand même fait peur avec une réduction du score de Sinayoko (2-1, 77e). Mais une contre-attaque fatale était conclue ensuite par Lacazette, qui sauvait son match et assurait la victoire lyonnaise. L’OL obtient donc sa quatrième place et revient à un point de l’OM, avant un quart de finale retour à jouer contre Manchester United, jeudi, en C3. La course à la Ligue des Champions promet d’être intense jusqu’au bout. De son côté, Auxerre, 10e et assuré de rester dans l’Elite, ira tenter de faire un meilleur résultat à Lille.