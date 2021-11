La FIFA veut réformer le système des transferts et la réglementation des agents

Dans une idée globale de réforme de football, la FIFA s'intéresse actuellement au système des transferts et au rôle des agents. Ainsi, des plans ont déjà été réfléchis et même l'Union Européenne dans un rapport de politique sportive mené par l'ancien joueur et désormais député européen Tomasz Frankowski va dans ce sens comme le révèle Sky Sports. L'instance qui gère le football mondial aimerait octroyer une licence aux agents afin de pouvoir mieux plafonner les frais qu'ils perçoivent lors des transferts.

La suite après cette publicité

De plus, ces réformes prévoient la mise en place d'une chambre de compensation afin de mettre en place une plus grande transparence lors des transferts et permettre plus facilement les paiements solidaires (les frais de formations qui ne sont pas toujours payés dans le transfert d'un joueur). «La réforme du système de transfert a obtenu le soutien constant des principaux acteurs politiques, ce qui est tout à fait conforme à l'engagement de la FIFA de moderniser le cadre réglementaire, garantissant ainsi que la transparence et la responsabilité sont préservées à l'échelle mondiale», a notamment expliqué le directeur juridique et responsable de la conformité de la FIFA, Emilio Garcia Silvero. Le monde des transferts pourrait donc devenir moins opaque prochainement si la FIFA va au bout de ses initiatives.