Le Bayern Munich est-il encore plus fort qu'avant ?

Un 3-0 net et sans bavure, l'impression d'en avoir gardé sous la semelle, un effectif impressionnant : voilà l'effet Bayern Munich au Camp Nou mardi soir. Si la planète football reste coi devant la déchéance barcelonaise, il ne faut pas oublier l'autre aspect de cette rencontre et la sensation de puissance dégagée par le club bavarois. La mue entamée avec l'arrivée du jeune Julian Nagelsmann sur le banc de touche et le départ de cadres depuis deux ans (Thiago Alcantara, David Alaba, Javi Martinez, Jérôme Boateng) ne subit pas de contretemps jusqu'à présent, hormis un match nul inaugural en Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach.

Le changement dans la continuité, telle semble être la mission de Nagelsmann, qui n'insulte pas le passé glorieux du club, comme avait pu le faire Niko Kovac. Thomas Müller reste bien ancré dans son rôle de soutien de Robert Lewandowski. Le double pivot Kimmich-Goretzka est toujours en place. On peut désormais ajouter à cela l'éclosion de Jamal Musiala (18 ans) préféré hier à Kingley Coman et l'impact positif de Dayot Upamecano en défense centrale.

Après la rencontre, Benjamin Pavard évoquait l'apport du nouveau coach munichois. « On est dans la continuité. Je trouve qu'on est plus discipliné cette année, à la perte de balle on est plus au contact. On encaisse moins de buts. Il faut continuer comme ça. On prend énormément de plaisir tous ensemble », disait-il au micro de BeIN Sports. Robert Lewandowski, dans les colonnes de Sport Bild, assure que Nagelsmann « a une idée concrète, un plan pour sa tactique ».

Des renforts bien ciblés

Tout semble bien se goupiller pour le club bavarois, qui a aussi pioché chez son rival du RB Leipzig durant l'été pour se renforcer aux postes nécessaires avec les arrivées d'Upamecano et Sabitzer. « Dayot peut beaucoup nous aider, il nous donne de la stabilité dans la ligne défensive, c'est un très bon garçon avec un énorme potentiel. Marcel Sabitzer est un très bon joueur, il peut nous aider à avancer en Bundesliga et en Ligue des champions et augmente la concurrence au milieu de terrain. Les deux achats étaient logiques de mon point de vue et améliorent la qualité », a assuré Lewandowski.

Plus que jamais favori en Bundesliga, le Bayern s'annonce comme l'un des prétendants majeurs à la victoire finale en Ligue des Champions. Entre un effectif renforcé, un jeune entraîneur qui suscite l'adhésion de ses joueurs et un savoir-faire indéniable, le club bavarois paraît armé pour rééditer le parcours de l'édition 2019-2020, après avoir été éliminé par le PSG (mais sans Lewandowski) la saison dernière.