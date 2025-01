Barça : Joan Laporta détruit par son ancien bras droit

Tout va mal au FC Barcelone. Après l’interdiction d’enregistrer Dani Olmo et Pau Victor prononcée par la Fédération et la Liga, et la motion de censure déposée par les socios demandant la démission de Joan Laporta, les galères s’enchainent plus vite que les passes au milieu de terrain. Cette fois-ci, c’est Jaume Giro, vice-président du club en 2021, qui tombe sur la direction catalane dans les colonnes de Ara, estimant que « si au lieu d’être un club de football, le Barça était un cirque, nous poserions nos mains sur la tête en voyant que les jongleurs et les funambules ont pris les rênes de l’entreprise, convaincus de leurs capacités, et appliquent les mêmes compétences à la direction de l’institution qu’au spectacle qu’ils proposent. »

Jaume Giro avait été nommé vice-président en charge de l’économie du club après la réélection de Laporta à la tête de celui-ci, en 2021, mais avait quitté son poste après à peine six jours au sein de l’organigramme alors qu’il était l’homme fort de Joan Laporta durant la campagne. En cause, des divergences d’opinion marquées avec la direction du club.