Real Madrid : Karim Benzema fait le point pour son avenir

À chaque performance d'Olivier Giroud, Karim Benzema réapparaît. Ce mercredi, l'attaquant des Bleus et de Chelsea fêtait sa 100e en équipe de France et marquait un doublé. Il n'en fallait pas plus pour que le nom de l'avant-centre des Merengues se retrouve en trending topic de Twitter. Mais ce n'est pas la seule actualité de l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais en ce jeudi matin.

En effet, dans deux années maintenant, alors qu'il a déjà 32 ans, il sera en fin de contrat avec la Casa Blanca. L'heure donc pour lui de faire le point et surtout d'éclaircir son avenir et d'indiquer de quoi il aimerait qu'il soit fait. Dans son édition du jour, As retranscrit les paroles qu'il a prononcées lors d'un entretien accordé à un autre média, dans un programme intitulé Universo Valdano où il évoque son futur.

Benzema se verrait bien entraîneur

« Je ne sais pas jusqu'à quand je serai à un haut niveau, j'y vais saison après saison. J'ai un contrat jusqu'en 2022 et on va voir... Bien sûr, je laisserai toujours la porte de ma maison ouverte à Florentino (pour discuter prolongation, ndlr) », a-t-il expliqué en tête à tête avec Jorge Valdano, qui était assis à côté de lui lors de sa présentation au Real Madrid il y a maintenant onze ans.

S'il compte bien finir sa carrière dans la capitale espagnole, il sait aussi déjà ce qu'il compte faire ensuite : « après ma carrière, je continuerai à être lié au football, c'est sûr. Entraîneur? C'est compliqué, car il ne s'agit pas seulement de mettre 11 joueurs, il faut donner des explications, être proche des tribunes ... j'aimerais bien, mais je reconnais que c'est beaucoup de travail. » Et pourquoi pas rêver d'un destin à la Zidane ?