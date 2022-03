Inter Milan-Salernitana : les compositions officielles

L'Inter Milan ouvre cette 28e journée de Serie A à Giuseppe Meazza face à la lanterne rouge, la Salernitana (match à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). Les hommes de Simone Inzaghi n'ont pas gagné en Championnat depuis quatre rencontres et une victoire à domicile le 22 janvier face à Venise. Redescendus à la troisième place derrière Naples et l'AC Milan (avec un match en moins), les Intéristes doivent absolument se reprendre ce soir pour reprendre provisoirement la tête du classement.

Pour cette rencontre, les Nerazzurri seront disposés dans leur schéma habituel en 3-5-2. À noter l'absence de dernière minute d'Ivan Perisic blessé. De Vrij, Bastoni et Skriniar sont alignés la défense avec Darmian et Dumfries sur les ailes. Au milieu, le trident est composé de Brozovic, Barella et Calhanoglu. Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont en pointe. Les hommes de Nicola sont en 4-3-1-2. Bonazzoli et le capitaine Djuric auront la responsabilité d'aller créer du danger sur les cages d'Handanovic.

Les compositions d'équipe :

Inter Milan : Handanovic - De Vrij, Bastoni, Skriniar - Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Darmian - Martinez, Dzeko

Salernitana : Sepe - Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri - Verdy, Coulibaly, Ederson, Kastanos - Mousset, Djuric