JT Foot Mercato : Chelsea poursuit son dégraissage XXL

Chelsea dégraisse à tout va

Après avoir bien dépensé la saison dernière, Chelsea est bien plus vendeur cet été. Pour renflouer ses caisses, les Blues ont déjà vendu Koulibaly, Havertz, Mount, Pulisic, Ampadu et en plus ils se sont débarrassés des salaires d’Aubameyang et Azpilicueta. Mais la mission dégraissage n’est pas terminée. D’après la BBC, Chelsea a rejeté une première offre de West Ham pour Conor Gallagher. Les Hammers veulent faire du milieu de terrain anglais le remplaçant de Declan Rice. Mais les 46 M€ proposés n’ont pas su convaincre les dirigeants des Blues. Ils pourraient changer d’avis en cas d’offres plus conséquentes. Ce n’est pas le premier coup d’essai de West Ham sur ce dossier. Le club londonien a tenté de le recruter quand il était à Crystal Palace. Puis une seconde fois lors du mercato estival 2022. Attention car Tottenham est aussi intéressé. La Lazio veut aussi faire son marché à Stamford Bridge. Callum Hudson-Odoi pourrait débarquer dans le club de Serie A sous la forme d’un prêt d’après La Gazzetta Dello Sport. Ce prêt serait assorti d’une option d’achat obligatoire en 2024 pour un montant d’environ 15 M€. Formé par Chelsea depuis ses 8 ans, Tudor Mendel a quitté libre son cocon à ses 18 ans. Pisté par le Barça et l’Ajax, il serait actuellement dans les locaux d’Anderlecht d’après le quotidien belge La Dernière Heure. Il devrait signer un contrat de 4 ans chez les Mauves. Et on a le droit à de nombreux rebondissements concernant Romelu Lukaku, qui est le joueur le plus poussé vers la sortie. Mais selon les informations de La Repubblica, la Juve est plus que jamais sur le coup. Massimiliano Allegri est persuadé que le Belge augmenterait les possibilités de remporter le Scudetto. Un salaire brut de 12 M€/an attendrait le joueur. Chelsea négocie actuellement son prix qui serait d’environ 40 M€. Enfin, Chelsea n’a pas abandonné l’idée de vendre Hakim Ziyech à un club d’Arabie saoudite. D’après la presse anglaise, le Marocain ne fait pas partie des plans de Mauricio Pochettino. Comme révélé sur notre site il y a quelque temps, tout était bouclé entre Al Nassr et les Blues pour un transfert. Un problème au genou du Lion de l’Atlas a calmé l’écurie saoudienne. Le club anglais va tenter de relancer l’intérêt des clubs du Golfe pour qu’il parte.

Les clubs de Serie A s’agitent

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Racing Club de Lens, Kevin Danso s’y sent bien et aura l’occasion de découvrir la Ligue des Champions avec les Nordistes. Pour autant, le fait d’évoluer à Naples est également une belle opportunité et le média local italien Il Mattino a révélé que les Partenopei avaient trouvé un accord avec les agents du joueur. Cependant, le Lensois ne souhaite pas forcer son départ comme nous pouvons vous l’affirmer. Bien qu’il ait donné son feu vert pour un départ au Napoli, ce dossier est loin d’être bouclé. Après avoir recruté Noah Okafor et Christian Pulisic, l’AC Milan continue de renforcer son attaque. Samuel Chukwueze est sur le point de débarquer en provenance de Villarreal. Selon La Gazzetta dello Sport, ce dossier serait bouclé et le Nigérian devrait débarquer du côté de San Siro pour 20 M€ avec des bonus s’élevant à 8 M€. Il devrait passer sa visite médicale ce mardi.

Les officiels du jour

L’OGC Nice a bouclé sa première recrue estivale. Morgan Sanson a posé ses valises en Côte d’Azur comme l’a annoncé le club dans un communiqué publié. Il a été libéré en prêt avec option d’achat par Aston Villa, qui souhaitait s’en défaire depuis de nombreuses semaines. Wilfried Zaha a signé un contrat pour trois saisons, soit jusqu’en 2026, avec Galatasaray qui a donné quelques petits détails sur le salaire de son futur joueur. «Selon l’accord, le joueur recevra un droit de signature net de 2 330 000 euros et un salaire net de 4 350 000 euros pour chaque saison passée dans notre club», peut-on lire dans un communiqué publié sur le compte Twitter de la formation stambouliote. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club pour continuer sa riche carrière. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille va connaître une nouvelle aventure à Chypre du côté de l’Apollon Limassol. Le club chypriote a annoncé via un communiqué officiel avoir trouvé un accord de principe avec le footballeur français. Le Borussia Dortmund était à la recherche d’un renfort supplémentaire pour son entrejeu. Ils ont enfin trouvé leur bonheur avec Marcel Sabitzer. «Le joueur de 29 ans, vice-capitaine de l’équipe nationale autrichienne, a passé aujourd’hui la visite médicale à Dortmund et a ensuite signé un contrat de travail valable jusqu’au 30 juin 2027» a annoncé le club de la Ruhr sur son site officiel. Dans un communiqué publié ce mardi, Nottingham Forest vient d’annoncer l’arrivée d’Anthony Elanga. L’international suédois a signé un contrat de cinq ans, le gardant au City Ground jusqu’à l’été 2028. Lens recrute Abdukodir Khusanov, joueur ouzbek de Minsk. Le prometteur défenseur central s’est engagé avec le club nordiste jusqu’en 2027 ! Le Real Betis Balompié a officiellement engagé Marc Bartra. L’Espagnol de 32 ans revient à Séville après une expérience en Turquie du côté de Trabzonspor. Il s’est engagé pour une saison, jusqu’en juin 2024, avec le club sévillan. Alors qu’il était annoncé du côté de l’Union Berlin, Attila Szalai débarque en Bundesliga mais du côté d’Hoffenheim. Le défenseur central hongrois a paraphé un contrat de quatre ans.