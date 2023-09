La sortie assassine de José Mourinho

La suite après cette publicité

L’amour dure trois ans avec José Mourinho. Très souvent, le technicien portugais réalise une ou deux bonnes saisons avec ses équipes. Mais il connaît généralement plus de difficultés lors de sa troisième année. Cela a été le cas lors de son premier passage à Chelsea ou au Real Madrid, où il a eu des problèmes avec plusieurs cadres du vestiaire merengue lors de sa dernière saison. L’histoire semble se répéter à l’AS Roma. Présent sur le banc romain depuis l’été 2021, le Special One a connu des débuts plutôt intéressants.

Mais cette saison, son équipe a du mal. En effet, elle n’a empoché que cinq points en six journées de Serie A. Seizième au classement, la Louve totalise ainsi une victoire, deux nuls et trois défaites. Insuffisant pour Mourinho (60 ans), qui a malgré tout bien commencé en Europa League avec un succès face au Sheriff Tiraspol lors de la première journée. En championnat, le club de la capitale est un peu plus dans le dur. La défaite hier soir face au Genoa (4-1) a été visiblement celle de trop pour l’ancien entraîneur de Manchester United.

Mourinho est lucide

Le coach lusitanien a mis du temps avant de se présenter face à la presse. Agacé, celui qui est resté muet dans les vestiaires face à ses hommes a ensuite confié aux journalistes : «je n’ai pas très envie de parler. Je n’ai pas parlé à mes joueurs après le match. Après le 2-1 annulé, on sentait qu’on aurait pu égaliser. Après le 3-1, match terminé. Le quatrième but est hors contexte, c’est le genre de soirée qui peut terminer en désastre. Cela peut même se finir avec cinq, six buts… C’est anecdotique.» Puis, il a ajouté : «c’est vrai que c’est le pire début de saison de ma carrière. Mais ce club n’avait jamais fait deux finales européennes (avant lui, ndlr)». Touché, Mourinho a ensuite tenté d’expliquer les raisons de ce nouvel échec.

«On a beaucoup de blessés. Mais ce n’est pas une excuse. C’est la conséquence de l’état d’esprit de l’équipe et d’un travail collectif. Chaque tir se transforme en but. Ce groupe peut-il s’en sortir ? Cela n’est plus le moment d’en parler. Le groupe restera le même, le mercato est terminé, plus personne n’arrivera. Nous n’avons pas le temps de pleurer. C’est certain que je pleure de l’intérieur, notamment pour mon rapport très fort avec les tifosi. La douleur n’est pas personnelle, professionnelle, mais celle que j’éprouve envers mes supporters. Une douleur double, car nous aussi nous sommes des supporters de Rome. Dès demain, nous serons au travail en vue du prochain match.» Ce sera dimanche face à Frosinone.