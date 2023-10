Bayern : Mathys Tel marche déjà sur l’Europe !

La suite après cette publicité

Tout va vite, très vite pour Mathys Tel. À l’heure où certains écument encore les centres de formation ou les bancs de l’école, le natif de Sarcelles était transféré pour 28,5 M€ au Bayern Munich après 10 petites apparitions en pro avec le Stade Rennais son club formateur. Après une première saison d’adaptation à 17 ans dans un club si emblématique que le club bavarois (6 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues), l’attaquant international tricolore U19 a décidé de rester à Munich alors qu’ils étaient nombreux à lui conseiller d’être prêté (l’OM a été un temps cité comme potentiel point de chute) pour gagner en temps de jeu.

Ce que confirmait d’ailleurs Thomas Tuchel, bien content de détenir en ses rangs un tel joyau, à l’issue de la victoire des siens face au FC Copenhague… sur un but de Mathys Tel. «Il ne voulait pas partir (pendant l’été) et a décidé de rester et de se battre. C’est un joueur qui dit : 'Je suis là et je vais le faire’». Et l’attaquant français, de plus en plus utilisé par l’ancien coach du PSG depuis le début de saison (10 apparitions TTC), a su remercier à sa façon la confiance que lui porte Tuchel. Tel enchaine les records comme certains enfilent les perles (6 buts, soit un but toutes les 49 minutes).

L’attaquant avec le meilleur ratio temps de jeu/but en Europe !

Le n°39 du Bayern Munich, qui révélait il y a quelques jours avoir refusé le Real Madrid, peut se targuer grâce à son but marqué en Ligue des Champions, son deuxième en deux matches, d’être le joueur comptant plus de 250 minutes de temps de jeu qui possède le meilleur ratio des 5 grands championnats toutes compétitions confondues, comme le révèle Opta. Autre chiffre qui donne le tournis : il est à 18 ans le deuxième plus jeune joueur tricolore à inscrire deux buts en C1, à 18 ans et 5 mois… le tout en seulement 16 petites minutes de jeu ! Tel se place ainsi derrière Kylian Mbappé, qui avait trouvé la faille par deux fois en C1 à 18 ans et 2 mois, avec l’AS Monaco. Une sacrée référence et de quoi espérer une grande carrière déjà entamée sur les chapeaux de roue.

Un super joker salué unanimement en Allemagne !

De son côté, la presse allemande ne tarit pas d’éloges sur le crack français de 18 ans. «Avec ses buts joker, Mathys Tel devient lentement mais sûrement l’employé du mois du FC Bayern», explique le Abendzeitung München. Le Berliner Zeitung parle lui aussi de super joker pour qualifier Mathys Tel pendant que d’autres médias allemands commencent à l’imaginer dans la peau d’un titulaire en puissance au Bayern Munich.

Au-delà de ses performances, l’ancien Rennais impressionne aussi par sa simplicité et sa modestie comme l’explique là encore Thomas Tuchel. «Le garçon s’entraîne incroyablement bien et a une attitude tout à fait correcte à l’égard du rôle qu’il occupe actuellement. Il n’a que 18 ans et il en profite au maximum en ce moment. Il prend tout de manière positive, a toujours le sourire aux lèvres et termine très bien ses entraînements.» De quoi sans doute finir de convaincre le sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, Thierry Henry, qui ne va pas pouvoir se passer longtemps de la nouvelle sensation du football européen…