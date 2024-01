Le FC Barcelone sur les traces d’un joueur de l’OL

Le FC Barcelone traverse une passe compliquée. Éliminé sèchement en Coupe du Roi face à Bilbao, le club culé est également troisième de Liga après une première partie de saison pour le moins mouvementée. Forcément, même si le mercato hivernal est calme en Catalogne, celui de cet été promet d’être agité. En ce sens, les pensionnaires du Camp Nou ont déjà ciblé plusieurs joueurs capables de renforcer les rangs barcelonais. Ainsi, le board du Barça a envoyé des scouts en Côte d’Ivoire à l’occasion de la CAN 2023 pour dénicher la nouvelle pépite.

Et selon les dernières informations de Mundo Deportivo, six jeunes joueurs prometteurs étaient pistés par la direction catalane. Dans cette liste figurait Ernest Nuamah. L’ailier de 20 ans de l’OL, prêté par Molenbeek après un deal audacieux de John Textor avec Nordsjaelland, n’a pas brillé avec le Ghana à la CAN mais son style est apprécié par les dirigeants catalans. Ces derniers ont également eu un œil sur Ousmane Diomandé, Raphael Onyedika, Pape Matar Sarr, Yankuba Minteh et Dango Ouattara lors de la compétition continentale selon les indiscrétions du média catalan. Affaire à suivre donc…