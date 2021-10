Rennes s'est renseigné sur Koray Günter

Le Stade Rennais dispose d'un potentiel offensif intéressant avec Gaëtan Laborde, Kamaldeen Sulemana, Sehrou Guirassy, Loum Tchaouna ou encore Martin Terrier. Derrière, en revanche, Loïc Badé, Nayef Aguerd et Warmed Omari sont un peu seuls. L'idée de recruter un défenseur central circulerait ainsi du côté du Roazhon Park.

Et selon nos informations, la cellule de recrutement bretonne s'est renseignée au sujet de Koray Günter, défenseur de 27 ans du Hellas Vérone. Le central né en Allemagne et formé au Borussia Dortmund a lancé sa carrière à Galatasaray avant de rallier l'Italie en 2018/19 au Genoa, atterrissant la saison suivante au Hellas. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le robuste axial compte plus de 80 matches de Serie A au compteur.