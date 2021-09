AS Monaco-OM : les compositions officielles

Quelques jours après l'annonce des sanctions liées aux débordements à Nice, l'Olympique de Marseille cherche à reprendre sa marche en avant sur la pelouse de l'AS Monaco, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Séduisante l'an passé, l'ASM, qui disputera la phase de poules de la Ligue Europa comme les Phocéens à partir de jeudi prochain (Lokomotiv Moscou pour l'OM, Sturm Graz pour Monaco), a débuté l'exercice par un nul et deux défaites avant de décrocher un premier succès à Troyes.

Pour ce match, Niko Kovac - privé de Golovin, Sidibé et Maripan - s'appuie sur un 3-4-2-1 avec Nübel dans le but. Dans l'entrejeu, on retrouve le duo Tchouaméni, Fofana dans l'axe, accompagné par Caio Henrique couloir gauche et Gelson Martins côté droit. Devant, Sofiane Diop est aligné avec le duo Volland, Ben Yedder. En face, sans Alvaro, Payet ni Milik, Jorge Sampaoli fait confiance au 3-2-4-1. Pau Lopez est préféré à Steve Mandanda dans le but. Devant, Amine Harit fait ses grands débuts, alors que Dieng est aligné en pointe.

Les compositions officielles :

Monaco : Nübel - Matsima, Disasi, Badiashile - Martins, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Volland, Diop - Ben Yedder

Marseille : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Kamara, Guendouzi - Lirola, Rongier, Harit, Under - Dieng

