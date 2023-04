Les joueurs de l’OM veulent éviter la guerre avec leurs supporters

La suite après cette publicité

Deuxième de Ligue 1 durant une bonne partie de cette deuxième moitié de saison, l’Olympique de Marseille a vu Lens revenir à sa hauteur puis s’emparer seul de cette place directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Un couac qui arrive au mauvais moment pour les Olympiens. D’ailleurs, leurs supporters leur ont bien fait savoir qu’ils n’avaient pas apprécié la chose. A Lorient, après le match nul concédé face aux Merlus (0-0), certains joueurs d’Igor Tudor se sont expliqués avec les quelques supporters venus en Bretagne.

La chance de l’OM, c’est que Lens rend visite au PSG le week-end prochain. Une chance de reprendre cette deuxième place existe. Mais face caméra, les Marseillais jurent qu’ils ne se soucient pas des autres. «On ne fait pas attention, on se concentre sur nous. C’est nous le problème, pas les autres», a confié Valentin Rongier, imité un peu plus tôt par son entraîneur. «Je ne regarde pas les résultats des autres. Tous les matches sont difficiles. Ce à quoi je fais attention, c’est la belle semaine qu’on a passée, où les joueurs ont bien travaillé. Sur les erreurs et les choses qui n’ont pas fonctionné, on va travailler un peu plus cette semaine».

Pau Lopez envoie un message aux fans de l’OM

En revanche, Pau Lopez semble avoir pris un peu plus le pouls de la situation. Lucide sur la performance marseillaise en Bretagne, le portier espagnol a demandé à son équipe d’en faire davantage. «On doit être honnête avec nous-mêmes. Ce qu’on a fait lors des deux derniers matches, ce n’est pas suffisant. Il reste huit matches. Tout le monde doit donner un peu plus». Mais Lopez a surtout bien vu que ça commençait à chauffer chez les fans olympiens. A l’heure du money time, il leur a donc demandé de soutenir l’OM plutôt que de mettre la pression.

«Je voulais aussi dire aux fans, je sais qu’ils sont énervés. On assume qu’on ne fait pas les choses bien. Il nous reste huit matches, on a besoin d’eux. Après, on assumera ce qu’on aura fait. Les quatre matches à la maison, on a besoin d’eux. On va essayer de faire mieux. Je voulais leur demander ça, on aura besoin d’eux. (…) Ils sont énervés, c’est normal. On a pris deux points lors des deux derniers matches. Il faut gagner. On a perdu la deuxième place. On doit regarder ce qu’on peut mieux faire. Ce n’est pas suffisant». A bon entendeur…