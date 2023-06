Islande - Portugal : les compositions officielles

Le Portugal vise le carton plein avant de partir en vacances. La Seleçao est en déplacement à Reykjavik pour y affronter l’Islande ce mardi soir dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Les champions d’Europe 2016 trônent en tête du groupe J, avec trois larges victoires sur les trois premières journées.

L’Islande se présente en 4-3-3 avec notamment le gardien d’Arsenal Runarsson dans le but et un trio offensif composé d’A.Gudmundsson, Finnbogason et Thorsteinsson. Roberto Martinez aligne de son côté un 3-4-3 où Cancelo et Dalot font office de pistons, aux côtés d’une paire Neves-Fernandes. Ronaldo est de nouveau titulaire à la pointe de l’attaque, épaulé par Bernardo Silva et Leao.

Les compositions :

Islande : Runarsson – Fridriksson, Palsson, Ingason, Magnusson – Willumsson, Trautasson, J.Gudmundsson – A.Gudmundsson, Finnbogason, Thorsteinsson.

Portugal : Costa – Dias, Danilo, Pepe – Cancelo, Neves, Fernandes, Dalot – Bernardo Silva, Ronaldo, Leao.