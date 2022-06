Argentine : Lionel Messi devient le troisième meilleur buteur de l'histoire en sélection !

Auteur d'un retentissant quintuplé (8e, 45e, 47e, 71e, 77e) lors de l'écrasante victoire de l'Argentine face à l'Estonie (5-0), Lionel Messi (34 ans) a brillé de mille feux à l'Estadio El Sadar de Pampelune, accueillant habituellement le club espagnol d'Osasuna. Stratosphérique, la Pulga est un peu plus entrée dans l'histoire du football mondial.

Avec ce récital offensif, l'attaquant du Paris Saint-Germain a, en effet, inscrit son 86ème but sous le maillot argentin. Une barre qui lui permet donc de devenir l'unique troisième meilleur buteur de l'histoire en sélection ! A noter que devant le septuple Ballon d'Or, on retrouve l'Iranien Ali Daei (109 buts) et Cristiano Ronaldo, fort de 117 réalisations après son nouveau doublé face à la Suisse (rencontre à suivre en live commenté).