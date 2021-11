Affaire Hamraoui : Aminata Diallo effondrée

Relâchée de sa garde à vue de 35 heures, la milieu de terrain Aminata Diallo n'a eu aucune charge retenue contre elle concernant l'affaire d'agression de sa coéquipière au Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui. Au micro de BFM TV, Maître Mourad Battikh dénonce le traitement que sa cliente a subi durant sa garde à vue alors qu'une autre hypothèse d'une vengeance de l'entourage d'Eric Abidal serait étudiée dans cette enquête.

«Je suis très heureux, définitivement je crois, que ma cliente soit mise hors de cause. Elle était ressortie libre d’une garde à vue, à mon sens, infamante, scandaleuse et incohérente. Infamante parce qu’on a jeté l’opprobre sur elle et toute sa famille. Scandaleuse parce qu’elle est sortie sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle et incohérente parce qu’il semble que l’enquête s’affine, que d’autres pistes soient à l’étude. (...) Je me pose quand même la question d’une justice à deux poids, deux mesures. Une justice forte avec les faibles, faible avec les fortes. On ne peut pas avoir une justice extrêmement précautionneuse avec les forts, les puissants, les stars et une justice hâtive qui broie, dans son système judiciaire les gens, les inconnus, les anonymes. Ce n’est plus acceptable», a-t-il affirmé ce mardi.