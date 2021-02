Crise à l'OM : Steve Mandanda envoie un message fort

La suite après cette publicité

Sa parole se fait rare mais reste unanimement respectée à Marseille. Capitaine emblématique de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda (35 ans) était invité à s'exprimer face aux médias avant le Classique face au PSG dimanche (21 heures). Un exercice sûrement plus périlleux qu'à l'accoutumée pour le dernier rempart olympien.

Personne n'a encore occulté les incidents survenus samedi dernier à la Commanderie. Des événements qui ont indéniablement laissé des traces au sein du club phocéen. Quelques jours après cette situation explosive, le champion du monde 2018 a assumé ses responsabilités et donné son ressenti sur ce contexte si particulier. Véritable taulier du vestiaire, le principal protagoniste a tenté de fédérer en adressant un message limpide aux amoureux de l'OM.

Steve Mandanda prône l'apaisement après les événements de samedi

« On va dire que ce sont des jours assez mouvementés, c'est dommage de vivre ces situations-là, après, aujourd'hui, on n'a qu'une seule envie, c'est de trouver une solution pour qu'il y ait de l'apaisement autour du club. On a besoin d'unité, de calme pour pouvoir finir au mieux cette saison, » lâche ainsi Mandanda volontiers mobilisateur. L'international français, qui pensait avoir tout vécu à Marseille, a accepté de revenir sur le caractère inédit de la situation pour l'ensemble du club. « On était surpris, c'est une première. Il y a souvent eu des critiques mais ça restait raisonnable, là, on a franchi un cap, j'espère sincèrement qu'on va retrouver un apaisement parce que là pour les joueurs, le club ou les supporters, ce n'est pas une bonne chose. On ne doit pas en arriver là. Par rapport aux nouveaux, on a quand même eu la chance d'avoir quelques jours après cet événement avant de rejouer, ça nous a permis de se remobiliser. Il y a eu des discussions, des échanges, on a du caractère pour repartir, » explique ainsi le gardien marseillais.

Habité par l'envie d'apaiser les tensions, Steve Mandanda a tenu à rappeler les fondamentaux, et, surtout, l'implication quotidienne des différents acteurs au sein du club. Pour le natif de Kinshasa, hors de question cependant de stigmatiser tous les supporters phocéens après les événements survenus samedi. « On peut être mécontents, avoir des désaccords, mais c'est difficile de cautionner ce qu'il s'est passé. Après, ce ne sont pas tous les supporters évidemment, j'ai d'ailleurs eu des discussions avec certains d'entre eux. On a un président et un actionnaire qui veulent remettre le club en haut, qui assurent être encore présents. Il faut être unis. » Nul doute qu'une victoire face au rival parisien samedi permettrait d'apporter un peu de quiétude autour de l'Olympique de Marseille...